خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با تزریق اعتبارات محور چهارخطه شهرکرد-شلمزار به بهره برداری می رسد
کد خبر : 1772627
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از تکمیل ۲۸ کیلومتر از ۳۲ کیلومتر محور پرترافیک شهرکرد به شلمزار خبر داد و گفت با رفع مشکلات فنی و تزریق اعتبارات، محدوده‌های باقی‌مانده تا ابتدای سال آینده زیر بار ترافیک می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان حسینی امروز در حاشیه بازدید از پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد به شلمزار اظهار داشت: این محور یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای استان چهارمحال و بختیاری است و چهارخطه شدن آن، اصلی‌ترین مطالبه مردم و مسئولان به شمار می‌رود.

وی افزود: تاکنون ۲۸ کیلومتر از این ۳۲ کیلومتر تکمیل و بهره‌برداری شده، اما چهارخطه کردن بقیه مسیر به رفع مشکلات فنی وابسته است.

حسینی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان راه و شهرسازی و پیمانکار، پیش‌بینی کرد محدوده روستای بهرام‌آباد، پیچ شهر طاقانک در شهرکرد، و تنگ خراجی در کیار تا ابتدای سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی همچنین یادآور شد در سفر رئیس‌جمهور به استان، اعتبارات قابل‌توجهی برای تکمیل این پروژه اختصاص یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار