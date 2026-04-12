با تزریق اعتبارات محور چهارخطه شهرکرد-شلمزار به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان حسینی امروز در حاشیه بازدید از پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد به شلمزار اظهار داشت: این محور یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای استان چهارمحال و بختیاری است و چهارخطه شدن آن، اصلی‌ترین مطالبه مردم و مسئولان به شمار می‌رود.

وی افزود: تاکنون ۲۸ کیلومتر از این ۳۲ کیلومتر تکمیل و بهره‌برداری شده، اما چهارخطه کردن بقیه مسیر به رفع مشکلات فنی وابسته است.

حسینی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان راه و شهرسازی و پیمانکار، پیش‌بینی کرد محدوده روستای بهرام‌آباد، پیچ شهر طاقانک در شهرکرد، و تنگ خراجی در کیار تا ابتدای سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی همچنین یادآور شد در سفر رئیس‌جمهور به استان، اعتبارات قابل‌توجهی برای تکمیل این پروژه اختصاص یافت.

انتهای پیام/