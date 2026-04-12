احداث 859 متر آبشخور برای عشایر قزوین

رئیس امور عشایر استان قزوین گفت: در سال 1404 در مجموع 859 متر آبشخور بتنی و گالوانیزه برای بهره‌مندی عشایر احداث و یا توزیع شده است. این طرح با اولویت رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی سالم برای دام‌ها و بهبود شرایط زیستی جامعه عشایری در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش  ایلنا از قزوین، سعید ابیت در این ارتباط گفت: در سال گذشته، 680 متر آبشخور گالوانیزه 2 متری (معادل 340 عدد) و 179 متر آبشخور بتنی در مناطق عشایری اجرا و توزیع گردیده است. اجرای این طرح‌ها منجر به تأمین روزانه 500 متر مکعب آب سالم و بهداشتی برای دام‌های عشایر استان شده است.

به گفته وی تاکنون، این  اداره موفق به توزیع 1488 متر آبشخور بتنی و 1200 متر آبشخور فلزی در بین عشایر شده است که این امر، امکان تأمین روزانه 1350 متر مکعب آب آشامیدنی بهداشتی را برای دام‌های عشایر فراهم نموده و گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت و بهبود وضعیت دامپروری در مناطق عشایری محسوب می‌شود.

 

