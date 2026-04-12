به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان جنگ 40 روزه، بر لزوم هم‌افزایی شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در جریان این جنگ، زیرساخت‌ها و گلوگاه‌های اقتصادی کشور هدف دشمن قرار گرفت، اظهار کرد: یکی از این بخش‌ها، بانک سپه بود که آسیب جدی دید، اما در این شرایط موضوع رقابت مطرح نیست، بلکه همه باید برای حمایت از این بانک و حفظ ثبات اقتصادی کشور پای کار باشند.

استاندار قزوین افزود: در این مقطع، منافع ملی بر هرگونه رقابت میان بانک‌ها اولویت دارد و انتظار می‌رود همه بانک‌ها در مسیر تقویت یکدیگر و پشتیبانی از نظام اقتصادی کشور حرکت کنند.

نوذری با اشاره به تلاش‌های شبکه بانکی در دوران جنگ تصریح کرد: با وجود فشارها و تهدیدها، بانک‌ها اجازه ندادند اختلالی در روند خدمات‌رسانی به مردم ایجاد شود و این موضوع قابل تقدیر است.

وی استاندار قزوین با اشاره به آسیب دیدن برخی از واحد‌های تولیدی استان در جنگ رمضان، گفت: بانک‌ها باید با حداکثر توان در پرداخت تسهیلات و حمایت از این واحدها مشارکت داشته باشند و در مسیر بازسازی نقش‌آفرینی جدی کنند.

استاندار قزوین همچنین بر ضرورت توجه به مصوبات سفر رئیس‌جمهور تأکید کرد و افزود: اجرای دقیق این مصوبات نیز می‌تواند به پویایی اقتصاد استان کمک کند.

نوذری ادامه داد: در طول 40 روز گذشته، سیستم بانکی استان بدون مشکل به ارائه خدمات ادامه داد و حتی در ایام نوروز، تیم اقتصادی استان با افزایش دو برابری دریافت کالابرگ و مدیریت مسائل مرتبط با سوخت و آرد، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت اقدامات اقتصادی پس از جنگ گفت: امروز میدان اصلی، میدان اقتصاد است و همه باید همانند گذشته با انسجام و همدلی در این مسیر تلاش کنیم تا کشور به اهداف خود دست یابد.

انتهای پیام/