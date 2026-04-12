به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید از اداره‌کل بنیاد مسکن استان مرکزی، افزود: پاسخگویی و اقناع مردم وظیفه جدی مسئولان است. مدیران باید با اطلاع‌رسانی روشن و پاسخ به مطالبات شهروندان، زمینه تقویت اعتماد عمومی را در جامعه تقویت کنند.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن ملی و خدمات روستایی، شهروندان از درک و همراهی بالایی برخوردار هستند و توفیقات حاصل شده نیز نتیجه همین حضور و مشارکت مردمی است. بنابراین ضروری است دستگاه‌های مرتبط با حداکثر توان، نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: ممکن است امکان حل‌وفصل شدن کامل مشکلاتی مانند تورم و مسائل مالی وجود نداشته باشد، اما می‌توان با ارائه راهکارهای مناسب و صرف وقت برای پاسخگویی و تبیین شرایط حاکم موجود در کشور، از نارضایتی شهروندان جلوگیری کرد.

