همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار مرکزی عنوان کرد:

باید با کرامت و احترام با آسیب‌دیدگان جنگ رمضان رفتار کرد

باید با کرامت و احترام با آسیب‌دیدگان جنگ رمضان رفتار کرد
کد خبر : 1772615
استاندار مرکزی بر ضرورت پیگیری امور و حسن برخورد با آسیب‌دیدگان جنگ تأکید کرده و گفت: ساختمان‌ها و منازل مجدداً ساخته می‌شود. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه رفتار با مردم است و باید با کرامت و احترام با شهروندان و آسیب‌دیدگان جنگ رمضان رفتار کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید از اداره‌کل بنیاد مسکن استان مرکزی، افزود: پاسخگویی و اقناع مردم وظیفه جدی مسئولان است. مدیران باید با اطلاع‌رسانی روشن و پاسخ به مطالبات شهروندان، زمینه تقویت اعتماد عمومی را در جامعه تقویت کنند.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن ملی و خدمات روستایی، شهروندان از درک و همراهی بالایی برخوردار هستند و توفیقات حاصل شده نیز نتیجه همین حضور و مشارکت مردمی است. بنابراین ضروری است دستگاه‌های مرتبط با حداکثر توان، نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: ممکن است امکان حل‌وفصل شدن کامل مشکلاتی مانند تورم و مسائل مالی وجود نداشته باشد، اما می‌توان با ارائه راهکارهای مناسب و صرف وقت برای پاسخگویی و تبیین شرایط حاکم موجود در کشور، از نارضایتی شهروندان جلوگیری کرد.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار