بارش برف در گردنههای چری و شاه منصوری/تردد فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است
رییس مرکز مدیریت راههای استان چهارمحال و بختیاری از بارش فعال برف در گردنههای چری و شاه منصوری (کوهرنگ) و باران شدید در سایر محورهای مواصلاتی این استانها خبر داد و بر همراه داشتن زنجیر چرخ، رعایت فاصله طولی و پرهیز از سفرهای غیرضروری در گردنههای برفگیر تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهار داشت: با ورود سامانه جدید بارشی به جوامع غرب و جنوب غرب کشور، شاهد بارش برف در گردنه های مرتفع چری و شاه منصوری در شهرستان کوهرنگ هستیم.
وی افزود:همچنین بارش باران نسبتاً شدید، بقیه محورهای استان را فرا گرفته و سطح جادهها را لغزنده کرده است.
اشرفی بیان کرد: در حال حاضر تردد در گردنه چری و شاه منصوری تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است و رانندگان به هیچ عنوان بدون تجهیزات زمستانی وارد این محورها نشوند.
وی با اشاره به کاهش دید افقی به دلیل کولاک خفیف برف خاطرنشان کرد: تیمهای راهداری با نمکپاشی و شنریزی در حال بازگشایی مسیرها هستند، اما رعایت فاصله طولی ایمن و سرعت مطمئنه، تنها راه جلوگیری از تصادفات زنجیرهای در این مسیرهاست.
رییس مرکز مدیریت راههای استان چهارمحال و بختیاری گفت: رانندگان حتماً پیش از حرکت، وضعیت جوی راهها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کرده و تجهیزات زمستانی، سوخت کافی، مواد غذایی گرم و پتو به همراه داشته باشند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست می شود تا پایان فعالیت این سامانه بارشی، از توقف در حاشیه جادهها و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری خود را به تعویق بیندازند.