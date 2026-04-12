مدیرکل گمرکات استان خبر داد:
صادرات یک میلیارد و 415 میلیون دلاری کالاهای استان مرکزی به خارج کشور
مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: سال 1404 یک میلیون و 913 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 415 میلیون دلار از این استان به 96 کشور جهان صادر شد. افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و امارات بیشترین مقاصد محمولههای صادراتی استان مرکزی در سال گذشته بودهاند.
به گزارش ایلنا، روحاله غلامی افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل انواع هیدروکربنها، گاز مایع، سوخت جت، سولفور سدیم، پلیاتیلن، منواتیلن گلایکول، اجزاء و قطعات منفصله برج انتقال نیرو، عایق رطوبتی انواع روغنهای صنعتی، قوطی آلومینیوم، ظروف شیشهای، مصنوعات پلاستیکی، محصولات لبنی و دستمال کاغذی است.
وی به فعالیتهای وارداتی استان مرکزی در سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین سال 1404 میزان 296 هزار تن کالا به ارزش 792 میلیون دلار نیز از 48 کشور جهان به استان وارد شده است. امارات متحده عربی، چین، ترکیه، قطر و عراق 5 کشور نخست مبداء کالاهای وارداتی استان مرکزی بوده است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی اظهار داشت: عمده کالای وارداتی شامل خودروی سواری، مواد اولیه تولید دارو، خمیر الیاف سولفاته، گلیسیرین، ورق فولادی، شمش آلومینیوم، آنتیاکسیدانها، مواد اولیه تولید پوشک، انواع اسانسهای خوراکی و بهداشتی، اجزاء و قطعات ماشینآلات خط تولید، پاکت آبمیوه و لاستیک سواری است.
غلامی تصریح کرد: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز سال 1404 تعداد 22 پرونده به ارزش یک میلیارد و 937 میلیون ریال ریال شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، هیدروکربن و اتوبوس برقی توسط گمرک کشف شد که رشد 71 درصدی از نظر ارزش را نشان میدهد و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی به درآمدهای وصولی گمرکات اشاره کرده و بیان داشت: در سال 1404 کل درآمدهای وصولی گمرکات استان مرکزی مبلغ 65 میلیارد ریال و 671 میلیون ریال بوده که رشد 43 درصدی را نشان میدهد. بیش از 3100 واحد تولیدی و صنعتی در استان فعالیت میکنند که از این تعداد 650 واحد کالاهای صادراتی تولید میکنند.