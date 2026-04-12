ضبط ماینر قاچاق و رسیدگی به تخلف دارو و درمان/مردم شکایات خود را به سامانه ۱۳۵ گزارش کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به ضبط ۴۵ دستگاه ماینر قاچاق در استان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده ۴۵ دستگاه ماینر مستعمل و معیوب به ارزش ۲۱ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده، به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

صالحی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، ماینرها را در هنگام بازرسی از یک واحد مسکونی به ظن قاچاق کشف و گزارش آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

رسیدگی به ۱۳۵۹ پرونده تخلف دارو و درمان

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از رسیدگی به ۱۹هزارو ۱۵۲ پرونده تعزیراتی طی سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: یک هزارو ۳۵۹ پرونده آن مربوط به حوزه درمان و دارو بوده است.

صالحی گفت: از مجموع این پرونده ها ، ۱۶هزارو ۲۰۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، یک هزار و ۵۸۵ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و یک هزارو ۳۵۹ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در پایان از مردم خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، فروش اجباری، عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و عرضه خارج از شبکه با ورود به سامانه ۱۳۵ شکایات خود را ثبت کنند.

