۳ هزار تماس در یک هفته؛ آتشنشانان کرج جان ۴۳ شهروند را نجات دادند
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به افزایش تماسهای مردمی با سامانه ۱۲۵، از ثبت هزاران تماس و دهها عملیات نفسگیر آتشنشانان در یک هفته گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد اعلام کرد: طی هفته گذشته در مجموع ۳ هزار و ۹۸ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که در پی آن، مأموریتهای مختلف امدادی و عملیاتی در سطح شهر کرج با حضور ۶۹۸ نیروی عملیاتی انجام شد؛ مأموریتهایی که هرکدام روایتگر لحظاتی حساس، سرنوشتساز و گاه نفسگیر بود.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۶۰ مورد حریق و ۱۴۵ مورد حادثه در سطح شهر کرج به ثبت رسیده است، افزود: برای مدیریت این حجم از حوادث، ۲۳۷ دستگاه خودرو عملیاتی بهکارگیری شد و آتشنشانان در ۱۰ مورد استقرار ایمنی و پیشگیرانه نیز حضور فعال داشتند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
خوشگرد با اشاره به دستاوردهای انسانی این عملیاتها تصریح کرد: در جریان مأموریتهای هفته گذشته، ۴۳ نفر از شهروندان از شرایط خطرناک نجات یافتند و ۱۹ نفر نیز دچار مصدومیت شدند که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.