به‌ گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد اعلام کرد: طی هفته گذشته در مجموع ۳ هزار و ۹۸ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که در پی آن، مأموریت‌های مختلف امدادی و عملیاتی در سطح شهر کرج با حضور ۶۹۸ نیروی عملیاتی انجام شد؛ مأموریت‌هایی که هرکدام روایت‌گر لحظاتی حساس، سرنوشت‌ساز و گاه نفس‌گیر بود.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۶۰ مورد حریق و ۱۴۵ مورد حادثه در سطح شهر کرج به ثبت رسیده است، افزود: برای مدیریت این حجم از حوادث، ۲۳۷ دستگاه خودرو عملیاتی به‌کارگیری شد و آتش‌نشانان در ۱۰ مورد استقرار ایمنی و پیشگیرانه نیز حضور فعال داشتند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

خوشگرد با اشاره به دستاوردهای انسانی این عملیات‌ها تصریح کرد: در جریان مأموریت‌های هفته گذشته، ۴۳ نفر از شهروندان از شرایط خطرناک نجات یافتند و ۱۹ نفر نیز دچار مصدومیت شدند که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

