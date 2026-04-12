اعلام آمادگی هنرمندان صنایعدستی برای مرمت بناهای تاریخی آسیبدیده در فارس
مدیرکل میراث فرهنگی فارس از اعلام آمادگی داوطلبانه هنرمندان و پیشکسوتان صنایعدستی برای مشارکت در مرمت بناهای تاریخی آسیبدیده خبر داد و این اقدام را گامی مهم در احیای هویت معماری ایرانی دانست.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی، با اشاره به اهمیت نقش معماری در هویت ملی اظهار کرد: معماری یکی از مهمترین جلوههای هویت ایرانی است و هر فردی که وارد یک شهر میشود، پیش از هر چیز با سیمای معماری آن مواجه خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس افزود: متأسفانه در سالهای اخیر بخشی از بناهای تاریخی دچار آسیب شدهاند و این موضوع نگرانیهای جدی برای حفظ میراث فرهنگی ایجاد کرده است، اما در این میان، اعلام آمادگی هنرمندان صنایعدستی برای مشارکت در مرمت این آثار، اتفاقی ارزشمند و امیدبخش به شمار میرود.
مریدی با تأکید بر اینکه این اقدام برای نخستینبار در کشور بهصورت منسجم مطرح شده است، گفت: بزرگان و پیشکسوتان هنرهای سنتی اعلام کردهاند که آمادهاند بهصورت داوطلبانه در حوزه مرمت بناهای تاریخی وارد عمل شوند و تمام توان خود را برای حفظ این میراث ارزشمند به کار گیرند.
وی ادامه داد: این حرکت میتواند آغازگر یک جریان ملی در حوزه مرمت باشد و از استان فارس، بهویژه شهر شیراز، به سایر نقاط کشور تسری پیدا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با اشاره به کمرنگ شدن هویت بومی در معماری شهری تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی امروز، فاصله گرفتن از معماری اصیل ایرانی در ساختوسازهاست که نیازمند بازنگری در سیاستها و حتی تدوین قوانین حمایتی در این حوزه است.
مریدی افزود: استفاده از ظرفیت هنرمندان معماری سنتی مانند گرهچینی، منبتکاری، آجرکاری و سایر رشتهها میتواند علاوه بر احیای هویت معماری، زمینه اشتغال گسترده هنرمندان و جوانان را نیز فراهم کند.
وی همچنین با انتقاد از راکد ماندن برخی خانههای تاریخی گفت: این بناها نباید به فضاهای بسته و بدون کارکرد تبدیل شوند، بلکه باید به محیطهایی پویا برای حضور مردم، گردشگران و نمایش زنده هنرهای سنتی بدل شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس تأکید کرد: زمانی که مردم از نزدیک فرآیند تولید صنایعدستی و هنرهای سنتی را مشاهده کنند، ارتباط عمیقتری با این میراث برقرار خواهند کرد و این امر به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی نیز کمک میکند.
مریدی خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجامشده، آمادگی داریم از طریق تعامل با نهادهای مختلف، زمینه حضور داوطلبانه هنرمندان در پروژههای مرمتی را فراهم کنیم و این مسیر را بهعنوان یک الگوی موفق در سطح کشور توسعه دهیم.