هشدار نارنجی هواشناسی در مازندران/ خطر سیلاب و بارش برف در ارتفاعات استان

به گزارش ایلنا، طبق اطلاعیه شماره ۳ روابط عمومی هواشناسی استان، از عصر فردا دوشنبه ۲۴ فروردین تا عصر سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵، سامانه بارشی فعالی فضای استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، نوع مخاطره شامل بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش دما و در مناطق کوهستانی، پدیده مه، بارش برف و احتمال وقوع تگرگ پیش‌بینی شده است.

کارشناسان هواشناسی نسبت به وقوع آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی در محورهای کوهستانی و همچنین احتمال ریزش سنگ و اختلال در تردد هشدار داده‌اند. احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و وقوع صاعقه نیز از دیگر تهدیدات این سامانه است.

هواشناسی مازندران اکیداً توصیه کرده است که شهروندان و مسافران از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کرده و در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، احتیاط کامل را رعایت کنند. همچنین بر پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری، محکم کردن سازه‌های سست‌بنیان و حفاظت از خزانه برنج (محکم نمودن پوشش نایلونی) توسط کشاورزان تأکید شده است.

