آغاز «دور جدید عمران روستاها» در مازندران با بودجه ۳۶۰۰ میلیاردی
استاندار مازندران با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای شتاببخشی به توسعه روستاها گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای روستاها و مناطق عشایری استان اختصاص یافته و با طراحی نظام جدید نظارتی، نحوه هزینهکرد این اعتبارات با دقت و جدیت بیشتری رصد خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی با اشاره به جایگاه راهبردی روستاها در توسعه متوازن استان اظهار کرد: تقویت زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی در روستاها یکی از اولویتهای جدی مدیریت استان است و در همین راستا منابع قابل توجهی برای عمران و آبادانی مناطق روستایی و عشایری مازندران اختصاص یافته است.
وی افزود: از مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاصیافته، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به روستاهای دارای دهیاری تعلق گرفته و بخش دیگری از این منابع نیز برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان در نظر گرفته شده است.
استاندار مازندران تصریح کرد: این منابع با اولویت تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام، تقویت خدمات عمومی و ارتقای زیرساختهای مورد نیاز روستاها هزینه میشود.
یونسی رستمی ادامه داد: توسعه فضاهای عمومی و فضای سبز روستایی، تکمیل و تجهیز ساختمان دهیاریها، تأمین ماشینآلات خدماتی و فراهمسازی تجهیزات مورد نیاز دهیاریها از جمله مهمترین محورهای هزینهکرد این اعتبارات است که نقش مؤثری در بهبود خدماترسانی به مردم خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای استان گفت: در راستای ارتقای مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست، اعتبارات لازم برای حدود یکهزار و ۴۰۰ دهیاری استان پیشبینی شده تا این طرح در سطح روستاها با جدیت بیشتری اجرا شود.
استاندار مازندران با تأکید بر لزوم صیانت از منابع عمومی و هزینهکرد دقیق اعتبارات افزود: بر اساس تصمیمات جدید، نظام جدیدی برای نظارت بر عملکرد مالی دهیاریها در استان طراحی و اجرا خواهد شد تا تمامی اعتبارات در مسیر تعیینشده و در جهت خدمترسانی به مردم هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه تاکنون نظارت بر عملکرد دهیاریها از سوی بخشداریها و فرمانداریها انجام میشد، اما با استقرار سازوکار جدید نظارتی، روند هزینهکرد اعتبارات با دقت، شفافیت و حساسیت بیشتری پایش خواهد شد.
یونسی رستمی در پایان تأکید کرد: مدیریت استان با تمام توان در مسیر توسعه روستاها و ارتقای سطح خدمات در مناطق روستایی حرکت میکند و پیگیری لازم برای تأمین و تداوم این اعتبارات در سال ۱۴۰۵ نیز با جدیت دنبال خواهد شد.