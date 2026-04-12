به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد ساکی اظهار کرد: بر اساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای، ۴۵ درصد بخش ایرانی تالاب هورالعظیم آب داشت، اما با بارندگی‌های اخیر میزان آبگیری به حدود ۵۰ درصد است.

وی افزود: مخزن شماره ۵ تالاب همچنان خشک است، اما مخزن ۴ که قبلا خشک بود، حالا ۳۰ درصد آب دارد و وضعیت دیگر مخازن نیز بهتر شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه گفت: در حال حاضر به تصاویر ماهواره‌ای دسترسی نداریم و با توجه به شرایط جنگی امکان تردد از دایک مرزی برای بازدید از وضعیت تالاب هم وجود ندارد اما احتمالا وضعیت بخش عراقی هورالعظیم تغییر زیادی نداشته است.

ساکی بیان کرد: با توجه به وسعت و خشکی کامل بخش عراقی تالاب هورالعظیم، شرایط آبگیری بخش عراقی تفاوت زیادی نکرده است و برای بهبود شرایط به بارندگی و سرازیر شدن آب زیادی نیاز دارد.

وی با اشاره به آتش‌سوزی‌های سال گذشته در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود آن در شهرهای خوزستان، گفت: در ماه‌های پیش رو نیز احتمال وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب وجود دارد اما فعلا موردی از آتش‌سوزی گزارش نشده است.

