آب‌گیری ۵۰ درصدی بخش ایرانی تالاب هورالعظیم/احتمال وقوع مجدد آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه با اشاره به تداوم خشکی بخش عراقی تالاب هورالعظیم از احتمال وقوع آتش‌سوزی در این بخش در ماه‌های گرم پیش رو خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد ساکی اظهار کرد: بر اساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای، ۴۵ درصد بخش ایرانی تالاب هورالعظیم آب داشت، اما با بارندگی‌های اخیر میزان آبگیری به حدود ۵۰ درصد است.

وی افزود: مخزن شماره ۵ تالاب همچنان خشک است، اما مخزن ۴ که قبلا خشک بود، حالا ۳۰ درصد آب دارد و وضعیت دیگر مخازن نیز بهتر شده است. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه گفت: در حال حاضر به تصاویر ماهواره‌ای دسترسی نداریم و با توجه به شرایط جنگی امکان تردد از دایک مرزی برای بازدید از وضعیت تالاب هم وجود ندارد اما احتمالا وضعیت بخش عراقی هورالعظیم تغییر زیادی نداشته است. 

ساکی بیان کرد: با توجه به وسعت و خشکی کامل بخش عراقی تالاب هورالعظیم، شرایط آبگیری بخش عراقی تفاوت زیادی نکرده است و برای بهبود شرایط به بارندگی و سرازیر شدن آب زیادی نیاز دارد.

وی با اشاره به آتش‌سوزی‌های سال گذشته در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود آن در شهرهای خوزستان، گفت: در ماه‌های پیش رو نیز احتمال وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب وجود دارد اما فعلا موردی از آتش‌سوزی گزارش نشده است. 

