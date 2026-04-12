برگزاری انتخابات در شرایط جنگی مظهر اقتدار ملی است/ صیانت از آرای مردم اولویت اول ستاد انتخابات است

به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در سفر به شهرستان‌های ارسنجان ، پاسارگاد ، مرودشت و زرقان و بررسی مسائل سیاسی و انتخاباتی با اشاره به ثبت‌نام حداکثری داوطلبان و پویایی سیاسی در پهنای جغرافیایی فارس، اجرای دقیق قانون و حفظ امنیت شعب را ماموریت اصلی دولت چهاردهم در این مقطع حساس دانست.

علوی با اشاره به شکست محاسبات دشمن در پی شهادت رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهان عالی‌رتبه اظهار داشت: دشمن تصور می‌کرد با این جنایات ، عمر نظام به یک هفته نخواهد رسید، اما حضور مستحکم مردم و جایگزینی سریع مدیران توانمند، پیروزی راهبردی ایران را رقم زد.

وی افزود: همت دولت چهاردهم اجازه نداد مردم در تامین کالاهای اساسی و انرژی احساس کمبود کنند و علیرغم آسیب به زیرساخت‌ها، پایداری شبکه برق و گاز حتی برای صنایع حفظ شد.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس با تاکید بر این‌که برگزاری انتخابات در شرایط جنگی، پیامی روشن از ثبات کشور به جهان است، به دستاوردهای انتخاباتی در شهرستان مرودشت اشاره کرد و گفت: مرودشت که در دوره گذشته بیشترین تعداد روستاها و شهرهای فاقد شورا را داشت، امروز با رشد قابل توجه داوطلبان مواجه است.

علوی با اشاره به تغییرات لجستیکی ناشی از محدودیت‌های جنگی تصریح کرد: اگرچه بنا بود انتخابات تمام‌الکترونیک باشد، اما به دلیل موانع وارداتی تجهیزات، این رویداد به صورت نیمه‌الکترونیک برگزار خواهد شد.

وی نقطه قوت این دوره را حضور مدیران ارشد از بدنه کارشناسی و باسابقه وزارت کشور دانست و افزود: فرمانداران و بخشداران باتجربه دولت چهاردهم آمادگی دارند تحت هر شرایطی، حتی با وجود ناترازی‌های احتمالی انرژی، انتخابات را بر مدار قانون و در موعد مقرر برگزار کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس صیانت از حق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را فصل‌الخطاب دانست و تاکید کرد: وظیفه ما امانت‌داری از تک‌تک آرای مردم است تا با شمارش دقیق و شفاف، اعتماد عمومی برای مشارکت‌های سیاسی آتی بیش از پیش تقویت شود. با عنایت الهی، این انتخابات به عنوان برگی زرین از اقتدار مدنی جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت خواهد شد.

