عامل اصلی سرقت از خطوط لوله نفت در اندیمشک دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک از دستگیری سرکرده اصلی سوخت سرقتی و توقیف یک تانکر حمل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سید شمس الله موسوی اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر سرقت از انشعابات اصلی خط لوله نفت خام در اندیمشک موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی اندیمشک پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم و هماهنگ پس از درگیری مسلحانه، سرکرده اصلی این سرقت را دستگیر کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به توقیف تانکر حمل سوخت به کار رفته در سرقت، تصریح کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد. 

 

