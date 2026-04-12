عامل اصلی سرقت از خطوط لوله نفت در اندیمشک دستگیر شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سید شمس الله موسوی اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر سرقت از انشعابات اصلی خط لوله نفت خام در اندیمشک موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی اندیمشک پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم و هماهنگ پس از درگیری مسلحانه، سرکرده اصلی این سرقت را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به توقیف تانکر حمل سوخت به کار رفته در سرقت، تصریح کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

