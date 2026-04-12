به گزارش ایلنا از همدان، اکبر راستا یکشنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت ۳۵ هزار تراکتور و ۲۴۰۰ کمباین بومی و مهاجر در استان خبر داد و با تشریح روند تأمین و توزیع سوخت در بخش مکانیزاسیون گفت: سیستم تخصیص سوخت برای تراکتورها و سایر ماشین‌های کشاورزی به‌صورت فصلی و در بازه‌های سه‌ماهه انجام می‌شود .

به گفته وی، چنانچه کشاورزان در طول فصل به سهمیه بیشتری نیاز داشته باشند، امکان دریافت سوخت مازاد در میانه فصل نیز برای آنها فراهم است و این موضوع در راستای تسهیل عملیات زراعی و جلوگیری از توقف کار ماشین‌آلات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام بهره‌برداران برای دریافت سهمیه فصل بهار از ۲۰ اسفند آغاز شده است، افزود: در استان همدان حدود ۳۵ هزار دستگاه تراکتور وجود دارد که سهمیه هر دستگاه بر اساس تعداد سیلندر و نوع مصرف متفاوت تعیین می‌شود و کشاورزان باید برای دریافت این سهمیه در سامانه سدف ثبت‌نام کنند و اطلاعات آنها پس از بررسی در جهاد کشاورزی تأیید می‌شود.

راستار ادامه داد: پس از تکمیل فرایند ثبت‌نام، کاربر جهاد کشاورزی صحت فعالیت تراکتور در بخش کشاورزی را تأیید می‌کند. در صورتی که بهره‌بردار به‌عنوان کشاورز حرفه‌ای شناخته شود، امکان بهره‌مندی از سهمیه سوخت مازاد برای او فراهم خواهد شد و این روند به‌منظور حمایت از کشاورزانی است که به صورت مستمر و در سطح وسیع فعالیت دارند.

وی با اشاره به میزان مصرف سوخت و سطح نیاز استان، گفت: در فصل بهار امسال حدود ۴۰ میلیون لیتر سوخت بین بهره‌برداران توزیع شده است و سهمیه سالانه استان نیز ۱۰۶ میلیون لیتر تعیین شده که بیشترین مصرف مربوط به همین فصل است؛ چرا که بخش عمده عملیات زراعی، شخم، آماده‌سازی مزارع و کشت در این بازه زمانی انجام می‌شود.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی همدان تصریح کرد: با توجه به اینکه فصل برداشت محصولات نیز در ادامه همین دوره قرار دارد و کمباین‌ها برای عملیات برداشت وارد مزارع می‌شوند، حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت برای این بخش اختصاص یافته تا کمبود احتمالی در زمان برداشت به حداقل برسد.

راستار با بیان اینکه استان همدان دارای ظرفیت قابل توجهی در حوزه برداشت مکانیزه است، گفت: در حال حاضر ۱۸۰۰ کمباین بومی در همدان فعالیت می‌کنند و علاوه بر این، هر ساله حدود ۶۰۰ کمباین مهاجر از استان‌های دیگر وارد همدان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد این ماشین‌آلات بسته به حجم تولید و نوع محصولات کشاورزی هر سال متغیر است، تأکید کرد: حضور کمباین‌های مهاجر به دلیل گستردگی سطح زیر کشت و زمان محدود برداشت، به کاهش ضایعات محصول و افزایش سرعت عملیات کمک می‌کند به گفته راستار، با مدیریت صحیح سوخت و برنامه‌ریزی مناسب در تخصیص سهمیه، عملیات برداشت و کشت بدون وقفه و با حداقل چالش انجام خواهد شد.

راستار با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی استان، تصریح کرد: تامین به‌موقع سوخت، نقش کلیدی در استمرار فعالیت‌های زراعی دارد و جهاد کشاورزی تلاش می‌کندتا با مدیریت دقیق سهمیه‌ها، نیاز کشاورزان را در فصل‌های مختلف به‌طور کامل پوشش دهد.

