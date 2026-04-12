به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی‌گفت: ساعت ۵ صبح امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه نیسان‌وانت در مسیر کلاله – روستای صالح‌آباد – پس از روستای اَجُن‌سنگرلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر (EOC) توسط اورژانس اطلاع داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه سه‌راهی گالیکش شامل سه نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در این واژگونی ۲۰ نفر آسیب دیدند که پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه، ۳ نفر توسط هلال‌احمر و ۱۷ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی اظهار کرد: نجاتگران هلال‌احمر، خانم‌های ۵۳.۲۸ و ۴۷ساله را به مرکز درمانی منتقل کردند.

