خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
در گلستان رخ داد؛

واژگونی نیسان‌وانت در کلاله با ۲۰ مصدوم

کد خبر : 1772456
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: حادثه واژگونی یک نیسان‌وانت در محور صالح‌آباد_کلاله بامداد امروز ۲۰ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی‌گفت: ساعت ۵ صبح امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه نیسان‌وانت در مسیر کلاله – روستای صالح‌آباد – پس از روستای اَجُن‌سنگرلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر (EOC) توسط اورژانس اطلاع داده شد. 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه سه‌راهی گالیکش شامل سه نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. 

وی ادامه داد: در این واژگونی ۲۰ نفر آسیب دیدند که پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه، ۳ نفر توسط هلال‌احمر و ۱۷ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. 

سلیمی اظهار کرد: نجاتگران هلال‌احمر، خانم‌های ۵۳.۲۸ و ۴۷ساله را به مرکز درمانی منتقل کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار