به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه بیست و سوم فروردین ماه در جلسه ستاد بازسازی جنگ اظهار کرد: از روز اول جنگ تاکنون ستاد بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی کار خود را آغاز کرد و تا بازسازی کامل منازل آسیب دیده در کنار مردم خواهیم ماند.

وی با اشاره به ادامه فعالیت ستاد بازسازی جنگ اظهار کرد: تاکنون ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت هزینه تعمیرات جزئی و خرید شیشه به حساب ۱۱۲۴ نفر از آسیب‌دیدگان جنگ واریز شده است و این فرایند ادامه خواهد داشت.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: پرداخت ودیعه مسکن برای افرادی که واحدهای مسکونی آنان ۱۰۰ درصد آسیب دیده نیز در حال انجام است.

مجیدی گفت: حدود ۱۰۰ نفر از هم‌استانی‌هایمان منازلشان بیش از ۸۰ درصد آسیب دیده که از این تعداد پس از بارگذاری مدارک، تاکنون مدارک ۲۹ نفر در بانک تأیید و برای ۱۶ نفر نیز تسهیلات ودیعه مسکن به حسابشان واریز شده است.

وی تصریح کرد: عزیزانی که ودیعه مسکن به حسابشان پرداخت می‌شود، می‌توانند در شهر محل سکونت واحد مسکونی مد نظر خود را رهن نموده و قرارداد منعقدکنند.

معاون استانداری لرستان گفت: به محض انعقاد قرارداد، باید به بنیاد مسکن آن شهرستان مراجعه کنند تا بسته لوازم خانگی پیش‌بینی‌شده در اختیارشان قرار گیرد و بتوانند فرایند زندگی خود را در واحدهای مسکونی جدید، انشاءالله ادامه دهند.

