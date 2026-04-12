معاون استاندار لرستان خبر داد؛
پرداخت۸۳ میلیارد ریال به آسیبدیدگان جنگ رمضان در استان
معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت۸۳ میلیارد ریال به آسیبدیدگان جنگ رمضان در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه بیست و سوم فروردین ماه در جلسه ستاد بازسازی جنگ اظهار کرد: از روز اول جنگ تاکنون ستاد بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده با حضور مدیران دستگاههای اجرایی کار خود را آغاز کرد و تا بازسازی کامل منازل آسیب دیده در کنار مردم خواهیم ماند.
وی با اشاره به ادامه فعالیت ستاد بازسازی جنگ اظهار کرد: تاکنون ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت هزینه تعمیرات جزئی و خرید شیشه به حساب ۱۱۲۴ نفر از آسیبدیدگان جنگ واریز شده است و این فرایند ادامه خواهد داشت.
معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: پرداخت ودیعه مسکن برای افرادی که واحدهای مسکونی آنان ۱۰۰ درصد آسیب دیده نیز در حال انجام است.
مجیدی گفت: حدود ۱۰۰ نفر از هماستانیهایمان منازلشان بیش از ۸۰ درصد آسیب دیده که از این تعداد پس از بارگذاری مدارک، تاکنون مدارک ۲۹ نفر در بانک تأیید و برای ۱۶ نفر نیز تسهیلات ودیعه مسکن به حسابشان واریز شده است.
وی تصریح کرد: عزیزانی که ودیعه مسکن به حسابشان پرداخت میشود، میتوانند در شهر محل سکونت واحد مسکونی مد نظر خود را رهن نموده و قرارداد منعقدکنند.
معاون استانداری لرستان گفت: به محض انعقاد قرارداد، باید به بنیاد مسکن آن شهرستان مراجعه کنند تا بسته لوازم خانگی پیشبینیشده در اختیارشان قرار گیرد و بتوانند فرایند زندگی خود را در واحدهای مسکونی جدید، انشاءالله ادامه دهند.