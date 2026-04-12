به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه بیست و سوم فروردین ماه در جلسه کمیته بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور استان، ضمن تاکید بر اهمیت صیانت از حقوق کارگران و توجه به شرایط خاص شغلی آنان، اظهار داشت: دو کمیته بدوی و تجدید نظر در استان پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران را بررسی می‌کنند که در سال گذشته تعداد یک هزار و ۶۱۴ پرونده در سامانه مشاغل سخت به ثبت رسید که این پرونده‌ها در ۳۳ جلسه کمیته بدوی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد پرونده‌های بررسی شده در کمیته بدوی تعداد یک هزار ۱۸۲ درخواست مورد تایید قرار گرفت و برای تکمیل و انجام مراحل نهایی به سازمان تامین اجتماعی استان ارسال شد

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: کارگرانی که درخواست بازنشستگی بیش از موعد خود در کمیته بدوی تایید نشده است با ثبت اعتراض خود و تکمیل پرونده درخواستشان در کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی می‌شود.

توصیفیان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۶۶۳ پرونده در ۸ جلسه توسط کمیته تجدید نظر مورد ارزیابی قرار گرفت و از این تعداد پرونده ۱۷۰ درخواست بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان استان تایید شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین با بررسی‌های پرونده‌های درخواست کارگران جهت بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان در کمیته بدوی و تجدید نظر استان لرستان در سال ۱۴۰۴ تعداد یک هزار و ۳۵۲ کارگر لرستانی بازنسشته شدند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: مشاغل سخت و زیان آور، مشاغلی هستند که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار روی سلامت کارکنان تاثیر می‌گذارد، بنابراین شغل‌هایی که ماهیت سخت و دشوار دارند، مشمول قانون جدید بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند و کارگران این واحدها، می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

وی یادآور شد: بر اساس قانون بازنشستگی بیش از موعد، بیمه شدگان تامین اجتماعی مشمول قانون کار در صورتی که حداقل ۵۵ سال تمام داشته و سابقه پرداخت حداقل ۲۰ سال حق بیمه داشته باشند، می‌توانند با اطلاع کارفرمای خود درخواست بازنشستگی خود را به سامانه مشاغل سخت https://sakht.mcls.gov.ir/ ارائه نموده تا در کمیته بدوی مطرح شود.

