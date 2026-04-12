مدیرعامل شرکت آبفا استان خبرداد؛

مشارکت ۷۵۰ میلیارد ریالی خیرین در آبرسانی به ۱۵۵ روستای فارس

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس از مشارکت مالی ۷۵۰ میلیارد ریالی خیرین آبرسان و فعالان حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در اجرای طرح‌های آبرسانی به ۱۵۵ روستای استان در ۱۷ شهرستان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی شبانی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت‌های خیرخواهانه در فارس اظهار کرد: خیرین این استان از گذشته در امور عام‌المنفعه، به‌ویژه پروژه‌های آبرسانی، پیشگام بوده‌اند. احداث آب‌انبارهایی با ظرفیت قابل‌توجه، نشان‌دهنده نقش برجسته این نیکوکاران در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در شهرستان‌های جنوبی استان است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته خیرین نیکوکار با مشارکت یا تأمین کامل منابع مالی، آبفا فارس را در اجرای طرح‌های مختلف آبرسانی شهری و روستایی شامل احداث مخزن، حفر چاه، اجرای خطوط انتقال و توسعه شبکه‌های توزیع یاری رسانده‌اند.

مدیرعامل آبفا استان فارس بیان کرد: در سال گذشته خرید بیش از ۱۵۳ کیلومتر لوله پلی‌اتیلن در اقطار مختلف و حفر یک حلقه چاه از جمله اقدامات صورت‌گرفته در قالب مشارکت خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی در ۱۷ شهرستان فارس بوده است.

رئیس هیأت‌مدیره شرکت آبفا فارس خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با تأمین ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار توسط خیرین نیکوکار از جمله حاج اکبر ابراهیمی و دیگر خیرین ملی و استانی، همچنین برخی شرکت‌های تولیدی محلی، اجرا شده و نقش مؤثری در کاهش محرومیت آبرسانی در مناطق روستایی استان داشته است.

