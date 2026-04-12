برگزاری تشییع پیکر مطهر شهید ناوبان سوم محمد درویشی در گنبدکاووس

به گزارش ایلنا از گلستان، پیکر مطهرِ شهیدِ نیرویِ دریاییِ راهبردی ارتش، ناوبان سومِ الکترونیکِ دریایی، محمد درویشی، بر روی دستان مردم شهیدپرور گنبدکاووس تشییع شد و در خانه ابدی خود آرام می‌گیرد.

شهید والامقام محمد درویشی در پی حمله وحشیانه دشمن آمریکایی- صهیونی به خاک وطن‌مان به شهادت رسید.

