هشدار سطح زرد هواشناسی در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام این اداره کل هواشناسی استان امروز وزش باد به نسبت شدید تا شدید با احتمال گرد و خاک و در برخی نقاط رگبار باران با احتمال رعد و برق را خواهیم داشت.

احتمال اختلال در تردد‌های جاده‌ای، رخداد رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیل ها، آسیب‌ها به سازه‌های موقت، احتمال شکسته شدن درختان فرسوده و احتمال اختلال در فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی از پیامد‌های این سامانه به شمار می‌آید.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امداد، استحکام سازه‌های موقت، خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌های نیمه ساز، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی و عدم چرای دام در دامنه‌های کوهستانی توصیه شده است.

