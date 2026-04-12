هشدار سطح زرد هواشناسی در یزد
اداره کل هواشناسی استان یزد برای امروز هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام این اداره کل هواشناسی استان امروز وزش باد به نسبت شدید تا شدید با احتمال گرد و خاک و در برخی نقاط رگبار باران با احتمال رعد و برق را خواهیم داشت.
احتمال اختلال در ترددهای جادهای، رخداد رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیل ها، آسیبها به سازههای موقت، احتمال شکسته شدن درختان فرسوده و احتمال اختلال در فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی از پیامدهای این سامانه به شمار میآید.
آمادگی دستگاههای اجرایی و امداد، استحکام سازههای موقت، خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و سازههای نیمه ساز، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی و عدم چرای دام در دامنههای کوهستانی توصیه شده است.