خسارت جنگ به ۱۰واحد صنعتی در استان کردستان

به گزارش ایلنا، محمدبختیار خلیقی روز یکشنبە ۲۳ فروردین در جلسه شورای معاونین اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: در جنگ رمضان ۱۰ واحد صنعتی و صنفی سطح استان دچار خسارت شدند و بازسازی این واحدها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:جبران خسارت واحدهای صنفی آسیب‌دیده پس از اخذ نظر کارشناسان دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد و روند پرداخت خسارت آن‌ها در دستور کار خواهد بود.

خلیقی،با اشاره به مصوبات اقتصادی استان افزود: مصوبات قرارگاه اقتصادی لازم‌الاجراست و در حال حاضر ۱۹ مصوبه در دست بررسی قرار دارد که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.

