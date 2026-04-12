خسارت جنگ به ۱۰واحد صنعتی در استان کردستان

خسارت جنگ به ۱۰واحد صنعتی در استان کردستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: در جنگ رمضان ۱۰ واحد صنعتی و صنفی سطح استان دچار خسارت شدند و بازسازی این واحدها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، محمدبختیار خلیقی روز یکشنبە ۲۳ فروردین در جلسه شورای معاونین اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: در جنگ رمضان ۱۰ واحد صنعتی و صنفی سطح استان دچار خسارت شدند و بازسازی این واحدها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:جبران خسارت واحدهای صنفی آسیب‌دیده پس از اخذ نظر کارشناسان دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد و روند پرداخت خسارت آن‌ها در دستور کار خواهد بود.

 خلیقی،با اشاره به مصوبات اقتصادی استان افزود: مصوبات قرارگاه اقتصادی لازم‌الاجراست و در حال حاضر ۱۹ مصوبه در دست بررسی قرار دارد که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.

 

