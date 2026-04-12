پرداخت ماهیانه ۴۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری در استان زنجان

به گزارش ایلنا، محمدرضا اسکندری بیان کرد: با توجه به آخرین آمار ارائه شده نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت استان زنجان اعم از بیمه شدگان شاغل، خانواده‌های تحت تکفل، بازنشسته‌های سازمان تامین اجتماعی به همراه خانواده‌ های خود تحت پوشش خدمات این اداره کل قرار دارند که این رقم در سطح کشور به صورت میانگین بالغ بر ۵۳ درصد اعلام شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در زمان حاضر جمعیت مستمری بگیری این استان بیش از ۶۰ هزار نفر است و ماهانه بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مستمری به آنان پرداخت می شود.

وی افزود: ماهانه بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به ۲ هزار و ۵۸۳ نفر در استان پرداخت می شود.

اسکندری با بیان اینکه با توجه به قدمت ۵۰ ساله قانون تأمین اجتماعی و افزایش تعداد بازنشستگان، سازمان با مشکلاتی در تأمین نقدینگی برای پرداخت مستمری‌ها مواجه است، گفت: با تدابیر مدیران عالی و حمایت‌های دولت، توانسته ایم تا کنون از تأخیر در پرداخت‌ها جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه در بخش خدمات، سازمان تأمین اجتماعی در بستر سامانه‌های الکترونیکی فعالیت می‌کند و هیچ خللی در ارائه خدمات درمانی بیمه‌شدگان ایجاد نشده است، افزود: حتی در شرایط محدودیت‌های مالی، سازمان توانسته است مستمری‌ها را زودتر از موعد مقرر پرداخت کند و از این نظر، عملکرد قابل قبولی داشته است.

انتهای پیام/