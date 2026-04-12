وداع باشکوه مردم ساری با فرزند مازندران/ برگزاری آیین چهلمین روز درگذشت شهید «علی لاریجانی»

مراسم چهلمین روز شهادت دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، با حضور استاندار مازندران، شخصیت‌های لشکری و کشوری و حضور پرشور مردم قدرشناس ساری در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.

به گزارش ایلنا، آیین بزرگداشت چهلمین روز درگذشت شهید «علی لاریجانی»، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی شنبه شب در فضایی آکنده از حزن و اندوه در مرکز استان مازندران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور خانواده آن فقید، استاندار مازندران، مدیران ارشد استانی و اقشار مختلف مردم متدین ساری همراه بود، حاضران با قرائت فاتحه و عزاداری، یاد و خاطره مجاهدت‌های این مدیر ارشد نظام را گرامی داشتند.

سخنرانان در این آیین با اشاره به سوابق ارزشمند و نقش‌آفرینی‌های کلیدی شهید لاریجانی در دوران مسئولیت در شورای عالی امنیت ملی، از وی به عنوان چهره‌ای اثرگذار در حفظ منافع ملی یاد کردند. حضور گسترده مردم در میدان امام حسین (ع) ساری، بار دیگر تجدید میثاق مردم دیار علویان با خادمان ملت را به تصویر کشید.

