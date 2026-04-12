یوسف شیخ‌الملوکی در گفت‌وگو با خبرنگار تیتر قزوین از صدور هشدار زرد شماره 4 مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان در سال جدید خبر داد و گفت: با توجه به گذر سامانه بارشی از پیش‌ از ظهر امروز تا اواخر وقت فردا شاهد بارش باران با احتمال تگرگ در کل استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: همچنین طی این مدت شاهد وزش باد لحظه‌ای شدید به همراه رعدوبرق و وقوع پدیده مه در کلیه نقاط و نواحی استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین با اشاره به وقوع پدیده مه گفت: با توجه به لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی ناشی از بارندگی رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و درون‌شهری ضروری است.

شیخ‌الملوکی با بیان اینکه احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی وجود دارد، افزود: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها هم متصور است و بنابراین مردم نباید در بستر، حاشیه و حریم رودخانه تردد و توقف کنند.

وی ادامه داد: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید احتمال خسارت به سازه‌های سبک و موقت هم وجود دارد و به همین دلیل محکم کردن پوشش گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: همچنین با توجه به احتمال برخورد صاعقه مردم به ویژه کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و کارفرمایان هم باید قید کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را بزنند.

شیخ‌الملوکی تصریح کرد: با توجه به شرایط یادشده اتخاذ تمهیدات لازم در بخش‌های خدمات‌شهری، راهداری و کشاورزی ضروری است.