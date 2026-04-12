مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛
صدور هشدار زرد / بارش باران آسمان قزوین را فرامیگیرد
مدیرکل هواشناسی استان قزوین از صدور هشدار زرد خبر داد و گفت: از پیش از ظهر امروز تا اواخر وقت فردا شاهد بارش باران با احتمال تگرگ در کل استان خواهیم بود.
یوسف شیخالملوکی در گفتوگو با خبرنگار تیتر قزوین از صدور هشدار زرد شماره 4 مرکز پیشبینی هواشناسی استان در سال جدید خبر داد و گفت: با توجه به گذر سامانه بارشی از پیش از ظهر امروز تا اواخر وقت فردا شاهد بارش باران با احتمال تگرگ در کل استان خواهیم بود.
وی اضافه کرد: همچنین طی این مدت شاهد وزش باد لحظهای شدید به همراه رعدوبرق و وقوع پدیده مه در کلیه نقاط و نواحی استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین با اشاره به وقوع پدیده مه گفت: با توجه به لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی ناشی از بارندگی رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جادههای برونشهری و درونشهری ضروری است.
شیخالملوکی با بیان اینکه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد، افزود: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها هم متصور است و بنابراین مردم نباید در بستر، حاشیه و حریم رودخانه تردد و توقف کنند.
وی ادامه داد: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید احتمال خسارت به سازههای سبک و موقت هم وجود دارد و به همین دلیل محکم کردن پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: همچنین با توجه به احتمال برخورد صاعقه مردم به ویژه کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و کارفرمایان هم باید قید کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را بزنند.
شیخالملوکی تصریح کرد: با توجه به شرایط یادشده اتخاذ تمهیدات لازم در بخشهای خدماتشهری، راهداری و کشاورزی ضروری است.