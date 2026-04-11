استاندار فارس در جلسه شورای برنامهریزی تاکید کرد:
تدوین برنامه اجرایی دستگاه ها منطبق بر سند آمایش ظرف مدت یک ماه
استاندار فارس با ترسیم نقشه راه سال ۱۴۰۵، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده، برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ خود را منطبق بر سند آمایش تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال کنند.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس در سال ۱۴۰۵ با تعیین مهلت ۱۰ روزه برای فرمانداران جهت ارائه آخرین نظرات پیرامون سند آمایش شهرستانها، از سازمان مدیریت و برنامهریزی خواست تا گزارش اقدامات ابتکاری و توسعهای استان در سال ۱۴۰۴را جهت ارائه به دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین نماید.
وی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح و مردم بی پناه و بیگناه بهویژه کودکان و زنان، از تلاش مدیران و روسای دستگاههای اجرایی استان در سال گذشته و بهویژه در جنگ تحمیلی سوم قدردانی و تاکید کرد: کشور کماکان در وضعیت جنگی است و باید الزامات و اقتضائات شرایط جنگی رعایت شود.
امیری با بیان این که این شورا به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری توسعهای استان شناخته میشود، بر ضرورت حرکت در مسیر اسناد بالادستی و تعیین تکلیف پروژههای عمرانی و تولیدی تأکید کرد.
استاندار فارس با تاکید بر اهمیت بهروزرسانی اسناد راهبردی اظهار داشت: سند آمایش سرزمینی بالاترین سند فرادستی استان است و با توجه به ضرورتهای توسعهای، این سند که از سال ۱۳۹۹ بازنگری نشده بود، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به صورت دقیق و طی فرایندی کارشناسی مطالعه و به روز رسانی شده است.
وی با اشاره به تدوین اسناد توسعه برای 37 شهرستان بر اساس مزیتهای بومی، افزود: مقرر شد متن بازنگری شده این سند با رعایت الزامات و اقتضائات کارشناسی، در اختیار فرمانداران و بخشهای پژوهشی دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا پس از اعمال نقطهنظرات کارشناسی و اجماع نهایی، در جلسه آتی شورا به تصویب برسد.
تصویب طرحهای تولیدی و تعیین تکلیف پروژههای منطقهای
بخش دیگری از این جلسه به تصویب طرحهای عمرانی و اشتغالزا اختصاص داشت. استاندار فارس ضمن اعلام تصویب طرحهای حوزه کشاورزی، دامداری و گردشگری به اتفاق آراء، خاطرنشان کرد: پروژههای متعددی از سراسر استان که پیشتر در کارگروههای ذیل شورا از جمله کارگروه زیربنایی بررسی شده بود، به تصویب رسید.
در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزون بر گزارش جامع از مطالعات سند آمایش سرزمینی استان فارس، همچنین در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، موضوع تجمیع پروژههای ادارهکل نوسازی مدارس از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت که پیش از این توسط دفتر فنی استانداری مورد بررسی قرار گرفته بود، مطرح و در خصوص عملیاتی شدن آن تصمیمگیری شد.
بخش پایانی مصوبات این جلسه به بررسی پیشنهادات کارگروههای تخصصی اختصاص داشت که طی آن، خروجی جلسات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین مورد تأیید قرار گرفت.