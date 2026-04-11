دادستان شهرستان رودبار جنوب خبر داد:

پایان چشم‌انتظاری 70 روزه خانواده یک شهروند مینابی / گروگان از چنگال آدم‌ربایان نجات پیدا کرد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب از توابع استان کرمان‌ گفت: چشم‌انتظاری 70 روزه خانواده یک شهروند مینابی به پایان رسید. با تلاش‌های شبانه‌روزی و بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه، این فرد که به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده بود، سرانجام آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

به گزارش ایلنا، حامد محمدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این شهروند که ساکن شهرستان میناب از توابع استان هرمزگان است، 70 روز پیش توسط افرادی ربوده شده و به خارج از مرزهای کشور منتقل شده بود. بر این اساس فرایند آزادی این فرد با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی به فرایند آزادی این فرد از چنگال آدم‌ربایان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از همان ابتدا، با پیگیری‌های جدی قضایی و استفاده از نفوذ اجتماعی معتمدان و ریش‌سفیدان، رایزنی‌های گسترده‌ای برای بازگرداندن فرد ربوده شده آغاز شد. هم‌اکنون این شهروند از چنگال آدم‌ربایان آزاد شده و در سلامت کامل قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب اظهار داشت: روند قانونی پرونده برای برخورد با عاملان این اقدام در دست پیگیری است. دستگاه قضایی با هرگونه عامل ناامنی و شرارت قاطعانه برخورد خواهد کرد. همچنین از ظرفیت بی‌بدیل بزرگان طوایف برای حل و فصل دعاوی و صیانت از امنیت منطقه همواره استقبال می‌کند.

انتهای پیام/
