مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
افزایش 64 درصدی صادرات تخممرغ خوراکی از استان مرکزی به خارج کشور
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به افزایش صادرات تخممرغ خوراکی اشاره کرده و گفت: صادرات تخممرغ خوراکی از این استان به خارج کشور نسبت به سال گذشته با افزایش 64 درصدی همراه بوده است. این میزان افزایش با تسهیل روند صادرات و حمایت از تولید و همچنین در راستای تحقق شعار سال به وقوع پیوسته است.
به گزارش ایلنا، محمد فتاحی به میزان قابل توجه صادرات فرآوردههای خام دامی تحت نظارت دامپزشکی اشاره داشته و در این رابطه افزود: سال 1404 میزان 2516 تن تخممرغ با نظارت ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد. این در حالی است که صادرات این محصول در سال 1403 به میزان 1530 تن بود.
وی به صادرات گوشت مرغ از استان اشاره کرده و ادامه داد: سال 1404 میزان 138 هزار کیلوگرم گوشت مرغ منجمد در قالب 6 محموله تحت نظارت ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی به خارج کشور صادر شد. همچنین در این بازه زمانی 867 تن آلایش مرغی در قالب 44 محموله با نظارت این نهاد به خارج کشور صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: سال 1404 تعداد 90 هزار قطعه پولت تخمگذار نیز در قالب 19 محموله از این استان به خارج کشور صادر شد. همچنین در این بازه زمانی 10 تن افزودنی خوراک طیور با نظارت دامپزشکی استان به خارج کشور صادر شده که با رشد 100 درصدی حجم صادرات همراه بوده است.
فتاحی تصریح کرد: در سال 1404 میزان 2513 تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب 104 محموله از استان مرکزی به خارج کشور صادر شده که با رشد 20 درصدی همراه بوده است. در این بازه زمانی 260 هزار قطعه آبزیان زینتی در قالب 29 محموله با نظارت ادارهکل دامپزشکی این استان به خارج از کشور صادر شد.
وی به افزایش صادرات محصولات لبنی از این استان به خارج کشور اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: سال 1404 میزان 1857 تن محصولات لبنی با نظارت ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصول نیز نسبت به سال 1403 با افزایش 26 درصدی روبرو بوده است.