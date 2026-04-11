مدیرکل تعاون استان خبر داد:
تشکیل 52 تعاونی جدید در استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: سال گذشته 52 شرکت تعاونی جدید با اشتغالزایی برای 1040 نفر در نقاط مختلف این استان تشکیل شد. تعاونیهای تشکیل شده در استان شامل گرایشهای خدمات با 15 مورد، صنعت با 14 مورد، مسکن با 8 مورد، کشاورزی با 5 مورد، تولیدی، مصرف و معدنی است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی به آموزش تعاونگران اشاره داشته و در این خصوص افزود: دورههای آموزشی با هدف افزایش کیفیت و حمایت از توسعه پایدار تعاونیها و اعضای آنها برگزار شده است. آموزش زیربنای تحقق تعاونیهای دانشبنیان و توانمند است و بدون ارتقاء سطح دانش اعضا، پایداری و ثبات تعاونیها ممکن نیست.
وی ادامه داد: بر همین اساس و در راستای ارتقای پایداری تعاونیها، بیش از 23 هزار و 460 نفرساعت آموزش تخصصی سال گذشته به اعضای تعاونیها ارائه شده است. در حال حاضر 2067 تعاونی ثبت شده در استان مرکزی فعال است و با احتساب اعضای سهام عدالت، حدود 92 درصد جمعیت این استان عضو تعاونیها هستند.