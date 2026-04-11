تشکیل 52 تعاونی جدید در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به آموزش تعاونگران اشاره داشته و در این خصوص افزود: دوره‌های آموزشی با هدف افزایش کیفیت و حمایت از توسعه پایدار تعاونی‌ها و اعضای آنها برگزار شده است. آموزش زیربنای تحقق تعاونی‌های دانش‌بنیان و توانمند است و بدون ارتقاء سطح دانش اعضا، پایداری و ثبات تعاونی‌ها ممکن نیست.

وی ادامه داد: بر همین اساس و در راستای ارتقای پایداری تعاونی‌ها، بیش از 23 هزار و 460 نفرساعت آموزش تخصصی سال گذشته به اعضای تعاونی‌ها ارائه شده است. در حال حاضر 2067 تعاونی ثبت شده در استان مرکزی فعال است و با احتساب اعضای سهام عدالت، حدود 92 درصد جمعیت این استان عضو تعاونی‌ها هستند.

