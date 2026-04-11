افزایش ۲۱۸درصدی ورودی آب به ۲سد استان زنجان

به گزارش ایلنا، اکبر باقری در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این میزان نسبت به متوسط بلندمدت کاهش دارد، افزود: از اول مهرماه سال گذشته تاکنون ۱۰.۷ میلیون مترمکعب آب وارد سد تهم شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۴۳۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۷ درصد رشد یافته است.

وی اظهار داشت: سد تهم که با ظرفیت مخزن ۸۷ میلیون مترمکعب یکی از منابع مهم تامین کننده آب شرب زنجان محسوب می شود در سالهای پر بارش ۵۴ میلیون مترمکعب ورودی داشت.

باقری با بیان اینکه هم اکنون میزان پرشدگی سدتهم زنجان ۱۸ درصد است، ‌تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵.۳ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد تهم ذخیره شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان ادامه داد: سد گلابر با حجم ۱۱۶ میلیون مترمکعب، در سال آبی جاری ۲.۳۴ میلیون مترمکعب آب را در مخزن ذخیره کرده که این میزان نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش و نسبت به بلند مدت ۶۸ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون مخزن سد گلابر ۴۰.۲ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد، یادآور شد:‌ با توجه به حجم مخزن، میزان پر شدگی این سد در حال حاضر ۳۵ درصد است.

باقری با بیان اینکه بخشی از آب مورد نیاز شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره از ۲ سد تهم و کینه ورس تامین می شود، گفت: از سد کینه ورس سالانه ۶ میلیون مترمکعب برای تامین آب شهرهای ابهر و خرمدره رهاسازی می‌شود و این سد با ۲۵ درصد پرشدگی، هم اکنون چهار میلیون مترمکعب آب دارد.

وی افزود: ورودی آب به این سد در سال آبی جاری با حجم مخزن ۱۶ میلیون مترمکعب، ۲.۵ میلیون مترمکعب ثبت شد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و نسبت به دراز مدت ۶۴ درصد کاهش یافته است.

باقری اظهار داشت: سد تالوار نیز با حجم مخزن ۵۰۰ میلیون مترمکعب، سال آبی جاری ۵.۳۵ میلیون مترمکعب آورد داشته است که بر این اساس ورودی این سد با کاهش ۶۱ درصدی نسبت به سال گذشته و کاهش ۷۵ درصدی نسبت به بلند مدت مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حجم آب موجود در پشت سد تالوار ۵۹.۶ میلیون مترمکعب و میزان پرشدگی سال آبی جاری این سد ۱۲ درصد است.

