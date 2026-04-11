بازگشت کارخانه مواد شوینده به چرخه تولید در قائمشهر با ورود دستگاه قضایی مازندران

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی اظهار کرد: در راستای عمل به منویات رهبر شهید حضرت آیت االله خامنه ای (ارواحنا فدا) و دستور ریاست قوه قضائیه در حمایت و پشتیبانی از تولید، با ورود دادستانی قائمشهر، کارخانه تولید مواد شوینده این شهرستان که به دلیل عدم تمدید برخی مجوز ها تعطیل شده بود به چرخه تولید بازگشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی به منظور شروع به کار مجدد کارخانه افزود: این واحد تولیدی در سال 1399 شروع به کار کرد که متاسفانه از سال 1401 تاکنون علی رغم رفع اشکالات، بدون حل اساسی مشکل صدور مجوزهای آن باقی مانده بود که این مشکل با برگزاری چندین جلسه و بازدیدهای مکرر که آخرین بازدید نیز هفته گذشته ازسوی دادستانی قائمشهر انجام شد، رفع شده و اقدامات و هماهنگی لازم در این خصوص صورت گرفت.

پوریانی خاطر نشان کرد: ان شاء لله با راه اندازی مجدد این واحد تولیدی دانش بنیان که ظرفیت توسعه و پیشرفت علمی وبه کارگیری نیروهای بیشتر نیز دارد، امکان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای یکصد نفر فراهم می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: لازم است پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در خصوص تولید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه با رونق تولید، تمامی شاخص های اقتصادی از جمله تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد.

