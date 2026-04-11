اشتغال ۲۶۰۰ زندانی در کارگاه های تولیدی فعال استان مازندران/ دو هزار و ۴۴۰ خانواده زندانی مازندران تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان هستند

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۲ هزار و ۶۰۷ زندانی در ۱۶ کارگاه تولیدی فعال استان مشغول به کار هستند، افزود: این کارگاه‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله خیاطی، صنایع چوب، بسته‌بندی و تولیدات غذایی فعالیت دارند و زندانیان ضمن کسب درآمد، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای لازم را برای ورود به بازار کار پس از آزادی فرا می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اشتغال پایدار نه‌تنها سایه‌ای امن برای باز توانی آن‌هاست، بلکه زمینه‌ساز حضور موثر و سالم آنان در جامعه نیز می‌شود، تاکید کرد: اگر در جامعه ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی تقویت شود، دیگر کسی به خاطر بیکاری یا فقر به سمت بزهکاری نمی‌رود.

پوریانی خاطرنشان کرد: ایجاد شغل برای زندانیان نیازمند، مهارت‌های فنی آنها را ارتقاء داده و زمینه‌ساز بازگشت سالم این افراد به جامعه و کمک به توسعه اقتصادی می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به برنامه‌های مثبت اداره کل زندانهای استان و حمایت های خانواده زندانیان به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان زندان‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر دو هزار و ۴۴۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان هستند و خدمات مشاوره‌ای، معیشتی، تحصیلی و درمانی دریافت می‌کنند.

پوریانی تأکید کرد: با توانمندسازی شغلی زندانیان و حمایت از خانواده‌های آن‌ها، چرخه تکرار جرم شکسته شده و زمینه بازگشت شرافتمندانه آن‌ها به آغوش جامعه فراهم می شود.

انتهای پیام/

