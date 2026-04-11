هشدار زرد دریایی/ فعالیت‌های صیادی و گردشگری در خزر ممنوع
با نفوذ جریانات شمالی و عبور موج‌های تراز میانی، دریای خزر از فردا (یکشنبه) طوفانی می‌شود؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد و پیش‌بینی موج‌هایی به ارتفاع ۲ متر، هرگونه فعالیت صیادی و گردشگری دریایی را تا روز چهارشنبه ممنوع اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد (شماره ۳)، نسبت به متلاطم شدن دریای خزر و وقوع طوفان‌های لحظه‌ای از ابتدای هفته جاری هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، با استقرار جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، وضعیت جوی دریای خزر از اوایل وقت یکشنبه ۲۳ فروردین تا صبح چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه با وزش باد شدید و مواج شدن دریا همراه خواهد بود.

کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که بیشینه سرعت وزش باد در مناطق ساحلی به ۴۳ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل به بیش از ۵۴ کیلومتر بر ساعت برسد. همچنین ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۲ متر و در مناطق فراساحلی تا **۲ متر برآورد شده است که می‌تواند برای فعالیت‌های دریایی بسیار خطرناک باشد.

این شرایط جوی احتمال غرق شدن قایق‌های سبک، شناورهای تفریحی و حتی شناورهای صیادی را به دنبال دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و ترددهای دریایی اختلال جدی ایجاد شود.

هواشناسی مازندران تأکید کرد: هرگونه فعالیت‌های گردشگری، قایق‌رانی و صیادی در این مدت ممنوع است و تردد شناورهای بزرگ نیز باید با احتیاط و مراقبت کامل صورت گیرد.

انتهای پیام/

