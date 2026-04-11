به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد (شماره ۳)، نسبت به متلاطم شدن دریای خزر و وقوع طوفان‌های لحظه‌ای از ابتدای هفته جاری هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، با استقرار جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، وضعیت جوی دریای خزر از اوایل وقت یکشنبه ۲۳ فروردین تا صبح چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه با وزش باد شدید و مواج شدن دریا همراه خواهد بود.

کارشناسان هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که بیشینه سرعت وزش باد در مناطق ساحلی به ۴۳ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل به بیش از ۵۴ کیلومتر بر ساعت برسد. همچنین ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۲ متر و در مناطق فراساحلی تا **۲ متر برآورد شده است که می‌تواند برای فعالیت‌های دریایی بسیار خطرناک باشد.

این شرایط جوی احتمال غرق شدن قایق‌های سبک، شناورهای تفریحی و حتی شناورهای صیادی را به دنبال دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و ترددهای دریایی اختلال جدی ایجاد شود.

هواشناسی مازندران تأکید کرد: هرگونه فعالیت‌های گردشگری، قایق‌رانی و صیادی در این مدت ممنوع است و تردد شناورهای بزرگ نیز باید با احتیاط و مراقبت کامل صورت گیرد.

