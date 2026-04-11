احمد شکاری امروز شنبه به خبرنگار ایلنا در خوزستان، گفت: شب گذشته و پس از دریافت اعلام حریق، بلافاصله خودروهای آتش‌نشانی به منظور اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش و سرایت آن به لنج‌های مجاور به محل حادثه اعزام شدند.

شکاری ادامه داد: با توجه به حجم آتش و در جهت تسریع در اجرای عملیات اطفا حریق، طی تماس‌های تلفنی با آتش‌نشانی شهرداری‌های امیدیه، ماهشهر، منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام و بندر سجافی خواستار حضور ماشین‌های آتش‌نشانی این مناطق در محل حادثه شدیم که بلافاصله‌ به محل وقوع آتش‌سوزی اعزام شدند.

وی با اشاره به این حادثه که خوشبختانه تلفات جانی نداشت، گفت: پس از حدود ۶ ساعت تلاش بی‌وقفه آتش مهار و از سرایت آن به لنج‌های مجاور جلوگیری بعمل آمد.

شکاری در پایان ضمن تشکر و قدردانی از پیگیری‌های فرماندار شهرستان، فرماندهی انتظامی، نیروهای مردمی، هلال احمر و سایر ارگان‌ها، گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی می‌باشد.

