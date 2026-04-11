به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه بیست و دوم فروردین ماه در پویش باغ امین بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب که به همت اداره کل کتابخانه‌های استان لرستان برگزار شد، اظهارداشت: موضوع جنگ، امروز مسأله اول کشور ماست ولی اجرای طرح یک میلیارد نهال را نیز فراموش نکرده و در دستور کار قرار دادیم.

وی بااشاره به اینکه در سال سوم این طرح قرار داریم، ادامه‌داد: به همت همه مردم و اقشار دست اندکار این طرح را ادامه خواهیم داد و در این برنامه که به همت اداره کل کتابخانه‌های استان اجرا شده، غرس سه هزار اصله نهال صورت گرفت.

استاندار لرستان تصریح کرد: با کاشت ۷ونیم میلیون نهال در سال سوم این طرح، استان لرستان هم سهم خودش در این پروژه ملی را ایفا خواهد کرد.

شاهرخی گفت: در خصوص این کار مهم نیز که از جمله اقدامات مردم محور است از همه بخش‌های مرتبط و فعال در این زمینه بویژه مردم عزیزمان تشکر می‌کنم.

وی از مردم خواست در نگهداری محیط زیست، تلاش و دقت کامل رت داشته باشند و از زحمات دستگاه‌هایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، فرماندار خرم آباد در راستای اجرای این طرح قابل تحسین، تشکر و سپاسگزاری کرد.

استاندار لرستان با اشاره به اقدامات فرهنگی ارزنده صورت گرفته از سوی اداره کل کتابخانه‌های استان اظهارداشت: خانم برنا مدیر کل کتابخانه‌های استان لرستان در این زمینه و سایر بخش‌های مرتبط اقدامات بسیار خوبی داشته و منشأ تحول در این مجموعه بوده است.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشکر و سپاسگزاری از حضور ۴۱ روز گذشته مردم لرستان در خیابان‌ها گفت: مردم با این اقدام؛ عشق، وفاداری و وابستگی خودشان را ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و سرزمین عزیزمان ایران عزیز بهترین وجه ابراز داشتند.

وی ضمن قدردانی از حضور یکایک مردم استان در این تجمعات افزود: حفظ قدرت نیروهای مسلح ما، تداوم این موفقیت‌ها و حفظ کیان اسلام و ایران عزیز در تداوم حضور مردم در خیابان‌هاست.

استاندار لرستان تصریح کرد: تا ابد قدردان شعور، درک بالا و تعهد مردم عزیزمان نسبت به انقلاب و ارزش‌های آن هستیم.

