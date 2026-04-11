شهادت ۵ عضو جامعه پزشکی فارس در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی، در تجمع دانشگاهیان و کادر درمان، با اشاره به حمله به مراکز درمانی و شهادت ۲۶ نفر از اعضای جامعه پزشکی کشور، این اقدام را محکوم کرد و گفت: جامعه پزشکی در جریان تحولات اخیر همچنان در کنار مردم و رزمندگان ایستاده و از خدمت‌رسانی عقب‌نشینی نکرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، همکاران و مردم در حوادث ۴۰ روز گذشته، اظهار کرد: کشور در این مدت خسارت‌های جانی و مالی متعددی متحمل شد، اما با وجود فشارها و حملات، مقاومت مردم موجب شد ایران در برابر دشمنان ایستادگی کند.

وی با اشاره به حملات انجام‌شده علیه مراکز درمانی افزود: در برخی نقاط کشور آمبولانس‌های اورژانس، پایگاه‌های امدادی، بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی هدف حمله قرار گرفتند؛ در حالی که کارکنان حوزه بهداشت و درمان صرفا در حال ارائه خدمات به مجروحان و مصدومان بودند.

وی ضمن قدردانی از حضور مردم، دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان در حمایت از رزمندگان و خدمت‌رسانی در موکب‌ها و مراکز مختلف، تأکید کرد: پشتیبانی مردم و جامعه علمی کشور نقش مهمی در حفظ روحیه مقاومت داشته است.

هاشمی همچنین بر اهمیت توسعه علمی کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت علمی عامل قدرت هر کشور است و تقویت علم و آموزش می‌تواند مانع از سلطه دیگران شود. به همین دلیل انتظار می‌رود دانشجویان و دانشگاهیان در کنار فعالیت‌های اجتماعی، توجه ویژه‌ای به مسیر علمی خود داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی نمی‌تواند مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند و جامعه علمی ایران با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.

هاشمی با اشاره به روندهای دیپلماتیک پیش‌رو گفت: نمایندگان کشور در آینده نزدیک وارد مذاکرات خواهند شد و با حمایت مردم و اتکا به توان داخلی، این مذاکرات را با قدرت دنبال خواهند کرد.

