رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد؛
شهادت ۵ عضو جامعه پزشکی فارس در جنگ رمضان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در ایام جنگ رمضان، ۲۶ نفر از اعضای جامعه پزشکی به شهادت رسیدند که ۵ نفر از آنان از استان فارس بودند که از جمله آنها میتوان به خانم دهدشتی از لامرد، شهیدان ترکعلیا، چرخنده و محمدی از پایگاه اورژانس زیباشهر و همچنین خانم قالی، ماما، که در جریان بمباران شیراز به شهادت رسید، اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی، در تجمع دانشگاهیان و کادر درمان، با اشاره به حمله به مراکز درمانی و شهادت ۲۶ نفر از اعضای جامعه پزشکی کشور، این اقدام را محکوم کرد و گفت: جامعه پزشکی در جریان تحولات اخیر همچنان در کنار مردم و رزمندگان ایستاده و از خدمترسانی عقبنشینی نکرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، همکاران و مردم در حوادث ۴۰ روز گذشته، اظهار کرد: کشور در این مدت خسارتهای جانی و مالی متعددی متحمل شد، اما با وجود فشارها و حملات، مقاومت مردم موجب شد ایران در برابر دشمنان ایستادگی کند.
وی با اشاره به حملات انجامشده علیه مراکز درمانی افزود: در برخی نقاط کشور آمبولانسهای اورژانس، پایگاههای امدادی، بیمارستانها و مراکز دانشگاهی هدف حمله قرار گرفتند؛ در حالی که کارکنان حوزه بهداشت و درمان صرفا در حال ارائه خدمات به مجروحان و مصدومان بودند.
وی ضمن قدردانی از حضور مردم، دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان در حمایت از رزمندگان و خدمترسانی در موکبها و مراکز مختلف، تأکید کرد: پشتیبانی مردم و جامعه علمی کشور نقش مهمی در حفظ روحیه مقاومت داشته است.
هاشمی همچنین بر اهمیت توسعه علمی کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت علمی عامل قدرت هر کشور است و تقویت علم و آموزش میتواند مانع از سلطه دیگران شود. به همین دلیل انتظار میرود دانشجویان و دانشگاهیان در کنار فعالیتهای اجتماعی، توجه ویژهای به مسیر علمی خود داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی نمیتواند مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند و جامعه علمی ایران با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
هاشمی با اشاره به روندهای دیپلماتیک پیشرو گفت: نمایندگان کشور در آینده نزدیک وارد مذاکرات خواهند شد و با حمایت مردم و اتکا به توان داخلی، این مذاکرات را با قدرت دنبال خواهند کرد.