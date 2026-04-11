احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در جنوب اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان روز پنجشنبه در پیامی اعلام کرد: به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونیستی در جنوب استان اصفهان، محدوده شهرستان دهاقان و روستای قمیشلو احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (شنبه) ۲۲ فروردین ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۴ وجود خواهد داشت.

در این پیام تاکید شده است با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

