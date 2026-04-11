خودروهای آسیب دیده از جنگ توسط پلیس راهور البرز بازدید می‌شود

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی البرز گفت: رانندگان خودروهای آسیب دیده در جنگ اخیر پیش از اعزام خودرو به بیمه، جهت بررسی کارشناسی به پلیس راهور استان مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ ذبیح ترکاشوند اظهار کرد: مالکان خودروها و وسایل نقلیه آسیب دیده در حملات هوایی جنگ تحمیلی، پیش از اعزام به بیمه به منظور دریافت خسارات وارده، برای بازدید وسیله نقلیه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و اخذ تاییدیه مراجعه کنند.

وی گفت: این افراد می توانند هرروز از ساعت ۸ الی ۱۶ به آدرس کرج، خیابان ۴۵ متری کاج ، خیابان شاکرزادگان ، نبش کوچه بهتویی ، املاک ماندگار (کمیته برآورد خسارت ) مراجعه کنند.

ترکاشوند بیان کرد: اطلاعات وسایل نقلیه پس از بازدید و تایید از سوی پلیس راهور در قالب فرم مربوطه ثبت و مالک به همراه وسیله نقلیه برای انجام سایر مراحل مربوطه به شرکت بیمه ایران معرفی خواهد شد.

