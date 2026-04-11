به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ ذبیح ترکاشوند اظهار کرد: مالکان خودروها و وسایل نقلیه آسیب دیده در حملات هوایی جنگ تحمیلی، پیش از اعزام به بیمه به منظور دریافت خسارات وارده، برای بازدید وسیله نقلیه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و اخذ تاییدیه مراجعه کنند.

وی گفت: این افراد می توانند هرروز از ساعت ۸ الی ۱۶ به آدرس کرج، خیابان ۴۵ متری کاج ، خیابان شاکرزادگان ، نبش کوچه بهتویی ، املاک ماندگار (کمیته برآورد خسارت ) مراجعه کنند.

ترکاشوند بیان کرد: اطلاعات وسایل نقلیه پس از بازدید و تایید از سوی پلیس راهور در قالب فرم مربوطه ثبت و مالک به همراه وسیله نقلیه برای انجام سایر مراحل مربوطه به شرکت بیمه ایران معرفی خواهد شد.

