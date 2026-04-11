مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد:
از سرگیری کاوشهای باستانشناسی در کاخ اردشیر بابکان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، در جریان سفر به شهرستان فیروزآباد و بازدید از بناهای شاخص محور ساسانی، از اتخاذ تصمیمات جدید برای توسعه سرمایهگذاری و احیای آثار جهانی این منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی با اشاره به اهمیت علمی و تاریخی کاخ اردشیر بابکان اظهار داشت: عملیات کاوش در این محوطه جهانی از بهمنماه گذشته با نتایج و یافتههای ارزشمندی آغاز شده بود که به دلیل شرایط خاص منطقه، موقتاً متوقف گردید و اما خوشبختانه با برنامهریزیهای انجام شده، این کاوشها بهزودی (انقریب) از سر گرفته خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین از آغاز مجدد پروژههای مرمتی در بخش ایوان کاخ خبر داد و افزود: مرمت این بنای باشکوه را به عنوان بخشی از مسئولیتهای اجتماعی و با تکیه بر منابع پیشبینی شده، با جدیت دنبال میکنیم.
مریدی در خصوص وضعیت شهر باستانی گور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر تسهیل دسترسی گردشگران است واز میان چهار ورودی این شهر تاریخی، بهسازی و شنریزی "ورودی اردشیر" در دستور کار قرار دارد تا عبور و مرور برای بازدیدکنندگان تسهیل شود.
وی همچنین به برنامهریزی برای فراخوان تملک اراضی در محدوده سه اثر کلیدی این شهر باستانی اشاره کرد و گفت : دره هایقرنگین گردشگری یکی از بخشهای مهم این سفر، بازدید از ظرفیتهای طبیعی فیروزآباد است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس پس از بررسی میدانی دره هایقر، آن را یکی از زیباترین و منحصربهفردترین درههای سطح کشور خواند و تصریح کرد: دره هایقر پتانسیل بالایی برای جهانی شدن دارد و در برنامه ریزی ها باید آن را جهانی دید.
مریدی همچنین با حضور در اقامتگاههای بومگردی منطقه و گفتگو با فعالان این حوزه، بر رفع کمبودها تأکید کرد.
وی بومگردیهای عشایری را یکی از جاذبههای مکمل محور ساسانی برشمرد و از حمایت ادارهکل برای بهبود زیرساختهای این واحدهای اقامتی خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تاکنون با حضور در شهرستان های لار، مهر، فیروزآباد، پاسارگاد، کازرون، مرودشت و ارسنجان از نزدیک مسائل و مشکلات و همچنین ظرفیت های این شهرستان ها را بررسی و پس از احصای موانع پیشرو، راهکارهای اجرایی جهت رفع محدودیتها و بهرهگیری حداکثری از پتانسیلهای گردشگری هر منطقه را در دستور کار قرار داده است.