هشدار سرمازدگی محصولات زودرس در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صادق نادری صومعه روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اطلاعیه اخیر هواشناسی، نسبت به نفوذ موج هوای سرد به استان در روزهای سه‌شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ فروردین، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، در این مدت دمای هوا در بسیاری از مناطق استان به صفر و حتی زیر صفر درجه خواهد رسید که برای این مقطع از فصل بهار غیرمعمول بوده و می‌تواند موجب سرمازدگی شکوفه‌ها، محصولات زودرس و نهال‌های جوان در باغات و مزارع شود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کشاورزان و باغداران افزود: بهره‌برداران بخش کشاورزی لازم است با استفاده از روش‌های حفاظتی از جمله پوشش‌دهی نهال‌ها و محصولات حساس، استفاده از سیستم‌های گرمایشی در باغات و گلخانه‌ها و مدیریت مناسب شرایط مزرعه نسبت به کاهش خطر سرمازدگی اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین خاطرنشان کرد: گلخانه‌داران باید نسبت به تأمین سوخت و آماده بودن سیستم‌های گرمایشی اطمینان حاصل کنند تا از آسیب به محصولات گلخانه‌ای جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر این موج سرما بر سایر بخش‌های تولیدی گفت: زنبورداران نیز باید برای جلوگیری از آسیب به کلنی‌ها، تغذیه کمکی زنبورها را در نظر بگیرند و دامداران و مرغداران نیز با عایق‌بندی مناسب محل نگهداری دام و طیور از بروز تنش دمایی و کاهش تولید جلوگیری کنند.

نادری از کشاورزان استان خواست با پیگیری مستمر پیش‌بینی‌های هواشناسی و توصیه‌های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند تا خسارت احتمالی به حداقل برسد.

وی با اشاره به حساسیت ویژه درختان میوه در مرحله گل‌دهی اظهار کرد: در این شرایط، شکوفه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند و کوچک‌ترین افت دما می‌تواند منجر به ریزش گل‌ها و در نتیجه کاهش شدید باردهی سالانه شود.

وی توصیه کرد باغداران برای کاهش خطر، از ایجاد دود مصنوعی در سطح باغ هنگام وقوع سرمای شبانه، آبیاری سبک قبل از نیمه‌شب جهت آزادسازی گرمای نهان آب، و پوشاندن درختان جوان با پارچه یا پلاستیک مخصوص استفاده کنند تا میزان سرما بر سطح شکوفه‌ها کاهش یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین تأکید کرد: در باغات بزرگ‌تر، نصب دستگاه‌های گرمایش سیار یا بادگرهای موتوری برای گردش هوای گرم در بین ردیف‌های درختان بسیار مؤثر است.

وی اعلام کرد: هماهنگی باغداران با کارشناسان پهنه برای دریافت دستورالعمل دقیق مهار سرما و آماده‌سازی تجهیزات از اقدامات ضروری در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه همین هفته است، چرا که هر ساعت تأخیر در واکنش، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری بر شکوفه‌ها و جوانه‌ها وارد کند.

