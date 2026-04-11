آزادسازی 5هزار کیلومتر از حریم راه های همدان

به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی خرم روز شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: همچنین بیش از سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی در مسیرهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی این استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه عملیات خط‌کشی راه‌ها با بهره‌گیری از سه گروه تخصصی اجرا شد اضافه کرد: ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای خط کشی شده در طرح نوروزی یعنی بین ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین انجام شده است.

️مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان اظهار کرد: خط‌کشی راه‌ها، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد دارد که در این راستا اجرای بیش از ۲ هزار کیلومتر خط‌کشی جدید نیز برای امسال هدف‌گذاری شده است از این رو این عملیات با چهار گروه اجرایی به‌زودی آغاز می‌شود. ️

پرورشی خرم خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷ هزار تابلو و علائم هشداردهنده، انتظامی و اطلاعاتی در حاشیه راه‌های استان سال گذشته نصب یا تعمیر شده و همچنین ۵.۸ کیلومتر حفاظ بتنی، یک‌هزار و ۹۰۰ مورد تعمیر و نصب گاردریل انجام شده است.

وی ادامه داد: ۳۱.۳ کیلومتر سیستم روشنایی طولی، ۱۵ مورد سیستم روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌ها و پیچ‌های تند و ۷۷۲ مورد تعمیر و راه‌اندازی چراغ‌های چشمک‌زن سال ۱۴۰۴ در جاده های استان اجرا شده است.

