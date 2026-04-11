آزادسازی 5هزار کیلومتر از حریم راه های همدان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان گفت: پنج هزار کیلومتر از حریم راه های این استان با تلاش راهداری طی سال گذشته آزادسازی شد.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی خرم روز شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: همچنین بیش از سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر خطکشی در مسیرهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی این استان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه عملیات خطکشی راهها با بهرهگیری از سه گروه تخصصی اجرا شد اضافه کرد: ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای خط کشی شده در طرح نوروزی یعنی بین ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردین انجام شده است.
️مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان اظهار کرد: خطکشی راهها، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد دارد که در این راستا اجرای بیش از ۲ هزار کیلومتر خطکشی جدید نیز برای امسال هدفگذاری شده است از این رو این عملیات با چهار گروه اجرایی بهزودی آغاز میشود. ️
پرورشی خرم خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷ هزار تابلو و علائم هشداردهنده، انتظامی و اطلاعاتی در حاشیه راههای استان سال گذشته نصب یا تعمیر شده و همچنین ۵.۸ کیلومتر حفاظ بتنی، یکهزار و ۹۰۰ مورد تعمیر و نصب گاردریل انجام شده است.
وی ادامه داد: ۳۱.۳ کیلومتر سیستم روشنایی طولی، ۱۵ مورد سیستم روشنایی نقطهای در تقاطعها و پیچهای تند و ۷۷۲ مورد تعمیر و راهاندازی چراغهای چشمکزن سال ۱۴۰۴ در جاده های استان اجرا شده است.