تخصیص ۱۰ هزار تن کود کشاورزی به همدان برای شرایط بحرانی

به گزارش ایلنا از همدان، بهروز الیاسی روز شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد ابتدای سال این شرکت اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام‌شده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سهمیه‌ای ۱۰ هزار تنی از انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه برای استان همدان تخصیص یافته است.

وی افزود: این تخصیص به‌منظور مدیریت شرایط ناشی از جنگ و ایجاد آمادگی کامل برای فصل کشت بهاره و همچنین مدیریت دقیق زنجیره تأمین کودهای کشاورزی انجام شده است.

الیاسی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در ابتدای سال گفت: تأمین و توزیع کودهای کشاورزی از نیازهای حیاتی بخش تولید محسوب می‌شود و هرگونه تأخیر در این حوزه می‌تواند بر کیفیت و عملکرد مزارع تأثیرگذار باشد. از همین رو، از نخستین روزهای سال و همزمان با شرایط ویژه کشور، فرآیند جذب مرحله‌ای سهمیه تخصیصی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه داد: این تخصیص شامل مجموعه‌ای از کودهای پایه مورد نیاز کشاورزان است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند جذب و تحویل این نهاده‌ها به کارگزاران و شبکه توزیع با سرعت قابل قبولی در حال انجام است.

وی با اشاره به وضعیت جذب سهمیه استان تا ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری گفت: تاکنون پنج هزار و ۱۰۰ تن از انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از مجموع سهمیه ۱۰ هزار تنی در انبارهای استان و انبارهای کارگزاران تخلیه شده است که بخش قابل توجهی از نیاز اولیه بهره‌برداران را پوشش می‌دهد.

الیاسی تأکید کرد: با توجه به برنامه سهمیه کودی ابلاغی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، تلاش می‌کنیم هیچ خللی در دسترسی کشاورزان به نهاده‌های پایه ایجاد نشود و روند تأمین و توزیع به‌صورت مستمر ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ پایداری زنجیره تأمین، ارتقای بهره‌وری مزارع و حمایت از کشاورزان استان همدان سه محور اصلی برنامه‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جاری است و مجموعه شرکت با حداکثر ظرفیت برای تحقق این اهداف تلاش خواهد کرد.