اصلاح قوانین کولبری به نفع مرزنشینان آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی در این زمینه اظهار کرد: با وجود ادامه روند فعلی، ارزیابی‌های دقیقی از عملکرد سال گذشته صورت گرفته و بر اساس نتایج حاصله، بسته‌های اصلاحی و دستورالعمل ‌های نوینی آماده شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: این اصلاحات در راستای رفع موانع احتمالی و تسهیل فرآیندهای اجرایی رویه کولبری طراحی شده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به پتانسیل‌های عظیم اقتصادی موجود در مناطق مرزی استان، به ویژه شهرستان‌های سردشت، میرآباد و پیرانشهر، گفت: ظرفیت‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت برای بهره‌گیری از مزیت رویه کولبری، جهت کمک به اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم این مناطق، بسیار فراتر از میزان استفاده فعلی است.

رحمانی اضافه کرد: با اجرای اصلاحات جدید، بتوان از حداکثر این ظرفیت در جهت ارتقای رفاه اقتصادی ساکنان مناطق مرزی بهره‌مند شد.

وی با بیان اینکه بخشی از سهمیه در نظر گرفته شده دولت برای رویه کولبری بدون استفاده مانده دانست، اضافه کرد: رویه کولبری، به عنوان یک ابزار قانونی، نقش موثری در جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق ایفا می‌کند.

وی با مقایسه این رویه با قاچاق، یادآور شد: با استفاده از این رویه، همان کالاهایی که ممکن بود به صورت قاچاق وارد شوند، می‌توانند به صورت قانونی و بدون هیچ‌گونه دغدغه و مزاحمتی وارد کشور شده و از عواید حاصل از آن، موجبات اشتغال و درآمدزایی برای مرزنشینان فراهم شد.

رحمانی در ادامه به جایگاه ویژه مناطق مرزی در توسعه اقتصادی کشورها اشاره کرد و گفت: مناطق مرزی در سراسر جهان به عنوان کانون‌های توسعه و آبادانی شناخته می‌شوند و این قاعده در مورد استان آذربایجان‌غربی نیز باید صدق کند.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی و تبیین رویه کولبری از طریق اصحاب رسانه افزود: شهرهای مرزی استان باید با بهره‌گیری فعالانه از این ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی، مسیر توسعه و رونق اقتصادی خود را هموار سازند.

