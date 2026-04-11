وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در مسجدسلیمان

وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در مسجدسلیمان
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در مسجدسلیمان در استان خوزستان به وقوع پیوست.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه در ساعت ۰۷:۴۷ دقیقه زلزله‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در مسجدسلیمان استان خوزستان رخ داد.

مختصات این زمین‌لرزه ۳۱.۸۵ درجه عرض جغرافیایی و ۴۹.۰۸ درجه طول جغرافیایی و عمق ۱۰ کیلومتر اعلام شده است.

 کانون این زلزله در ۲۲ کیلومتری مسجدسلیمان، ۳۰ کیلومتری شوشتر و ۳۱ کیلومتری گوریه در استان خوزستان بوده است.

همچنین روز گذشته جمعه ۲۱ فروردین در مسجدسلیمان زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر به وقوع پیوست.

بامداد امروز علاوه بر مسجدسلیمان، در شهرهای بهبهان و قلعه تل زمین‌لرزه‌هایی با بزرگای ۲.۶ و ۲.۸ ریشتر ثبت شده است.

 

اخبار مرتبط
