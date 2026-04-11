خسارت ۷۶ واحد تعمیری آسیب دیده از جنگ در سنندج پرداخت شد

فرماندار سنندج گفت: تاکنون از ۲ هزار و ۷۸۳ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده بر اثر حملات دشمن در این شهرستان، به ۷۶ واحد تعمیری، خسارت پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، سید غریب سجادی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: از ۲ هزار و ۷۸۳ واحد مسکونی و تجاری ذکر شده، ۵۹ مورد احداثی (تخریبی) کامل هستند.

وی افزود: تاکنون از میان واحدهای احداثی ۲۹ مورد برای پرداخت ودیعه معرفی شده‌اند و به ۲۰ مورد کمک هزینه اجاره پرداخت شده است.

فرماندار سنندج یادآور شد: آسیب‌دیدگان باید حتما حضوری به ستاد بازسازی شهرستان مراجعه و تشکیل پروندە دهند.

سجادی تاکید کرد: دولت تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد در کمترین زمان خسارات وارد شده به آسیب‌دیدگان را جبران کند.

 

اخبار مرتبط
