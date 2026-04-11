کردستان ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳:۲۱

خسارت ۷۶ واحد تعمیری آسیب دیده از جنگ در سنندج پرداخت شد

فرماندار سنندج گفت: تاکنون از ۲ هزار و ۷۸۳ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده بر اثر حملات دشمن در این شهرستان، به ۷۶ واحد تعمیری، خسارت پرداخت شده است.