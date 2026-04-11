بیش از ۹۸۰۰ واحد مسکونی و تجاری در استان کردستان آسیب دیده است

به گزارش ایلنا، سعید رسولی در نشست ستادکل بازسازی استان کردستان اظهار کرد: تاکنون برای سه هزار و ۳۸۲ واحد مسکونی و تجاری نیز پرونده خسارت تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه روند پرداخت خسارت به آسیب دیدگان جنگ با تامین منابع لازم در استان آغاز شده است، افزود: طبق مصوبات هیات وزیران و شورای مدیریت بحران، پرداخت خسارت توسط بنیاد مسکن استان کردستان تا کنون در سه بخش کمک هزینه اجاره مسکن به تعداد ۳۳ واحد و مبلغ ۲۱ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان یادآور شد: کمک هزینه جبران خسارت شیشه و پنجره به تعداد ۲۳۳ واحد و مبلغ ۲۸ میلیارد ریال و معرفی ساکنین واحدهای مسکونی تخریبی به بانک مسکن برای دریافت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به تعداد ۶۱ واحد و مبلغ ۳۰۳.۶ میلیارد ریال در سطح استان انجام شده است.

به گفته رسولی، آسیب دیدگان واحدهای مسکونی و تجاری پس از ارزیابی ساختمان توسط کارشناسان ارزیاب، با همراه داشتن مدارک شناسایی و مالکیتی برای تشکیل پرونده به ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: در ارزیابی واحدهای آسیب دیده دقت کنیم که حقی از کسی ضایع نشود و از نگاه سلیقه ای خودداری شود و تثبیت ارزیابی واحدهای احداثی در اولویت قرار گیرد و مراحل آواربرداری و معرفی به شهرداری و نظام مهندسی آنها بسرعت انجام گیرد.

