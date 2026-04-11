به گزارش ایلنا، مسلم الماسی روز شنبه بیست و دوم فروردین ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پنج نفر که در قالب هسته‌های مرتبط با شبکه‌های معاند و با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات طبقه‌بندی شده می‌کردند با تلاش ضابطین قضایی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد با دریافت آموزش‌های لازم و استفاده از ابزارهای ارتباطی، اخبار و اطلاعات مربوط به مناطق حساس نظامی و اماکن مهم را جمع‌آوری و برای شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و گروه‌های تروریستی ارسال می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب دورود تاکید کرد: تمامی این افراد با صدور قرار تامین قضایی در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات تکمیلی در خصوص ابعاد مختلف این پرونده و شناسایی سایر عوامل احتمالی ادامه دارد.

الماسی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با مخلان امنیت و کسانی که به هر نحو با دشمنان نظام همکاری می‌کنند در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار دارد.

انتهای پیام/