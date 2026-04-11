استاندار کرمانشاه: مراکز خونگیری در استان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه بر ضرورت فرهنگسازی برای افزایش مشارکت مردم در اهدای خون و توسعه مراکز خونگیری در استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، منوچهر حبیبی، روز شنبه ۲۲ فروردین، در دیدار با مدیران و کارکنان انتقال خون استان، با اشاره به نقش مهم انتقال خون در نظام سلامت، افزود: انتقال خون یکی از دستگاههای کلیدی و مؤثر در حوزه سلامت است و ارتباطی مؤثر و سازنده میان این مجموعه و دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد. این دو مجموعه در واقع لازم و ملزوم یکدیگر هستند و همکاری و هماهنگی میان آنها برای خدمترسانی بهتر به مردم اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به اهمیت عملکرد مجموعه انتقال خون در شرایط بحرانی، اظهار کرد: اوج فعالیت و اهمیت کار انتقال خون در زمان بحرانها و حوادثی مانند زلزله و جنگ یا سایر شرایط اضطراری که مردم بیش از هر زمان دیگری به خدمات حوزه سلامت نیاز دارند، مشخص میشود. در چنین شرایطی بسیاری از دستگاهها با ظرفیتهای محدود فعالیت میکنند، اما در حوزه سلامت و بهویژه دانشگاه علوم پزشکی و انتقال خون، فعالیتها نهتنها متوقف نمیشود، بلکه باید با توان مضاعف ادامه یابد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در مواقع بحرانی کارکنان این حوزه شبانهروز در حال خدمترسانی هستند، اظهار کرد: این موضوع نشاندهنده اهمیت و حساسیت کار شماست. کاری که مستقیماً با جان و سلامت مردم در ارتباط است و به نوعی پیشنیاز بسیاری از خدمات درمانی محسوب میشود.
حبیبی با بیان اینکه قدردانی از این تلاشها وظیفه همه مسئولان است، گفت: از همه عزیزان فعال در این مجموعه صمیمانه سپاسگزارم و قدردان زحمات ارزشمند شما هستم.
وی با اشاره به دو موضوع مهم در حوزه انتقال خون افزود: نخستین موضوع فرهنگسازی و آگاهسازی عمومی درباره اهمیت اهدای خون است و هرچه بتوانیم مردم را نسبت به این موضوع آگاهتر کنیم، قطعاً میزان مشارکت در اهدای خون افزایش خواهد یافت.
حبیبی افزود: اهدای خون موضوعی است که از جنبههای مختلف علمی، تخصصی، انسانی و دینی دارای اهمیت فراوان است. اگر بتوانیم این موضوع را بهدرستی برای مردم تبیین و فواید آن را هم برای سلامت اهداکننده و هم برای کمک به همنوعان بیان کنیم، قطعاً شاهد افزایش تعداد اهداکنندگان خواهیم بود.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه هماکنون در حوزه انتقال خون جزو استانهای پیشرو محسوب میشود، اما با برنامهریزی مناسب در حوزه فرهنگسازی میتوان این جایگاه را بیش از پیش تقویت کرد.
حبیبی دومین موضوع مهم را تسهیل دسترسی مردم به مراکز انتقال خون عنوان کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند بهراحتی و در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز خونگیری دسترسی داشته باشند. گاهی افراد تمایل دارند خون اهدا کنند، اما به دلیل فاصله زیاد تا مراکز انتقال خون یا دشواری دسترسی، این امکان برایشان فراهم نمیشود.
وی افزود: توسعه مراکز خونگیری سیار میتواند نقش بسیار مؤثری در این زمینه داشته باشد. اگر این مراکز گسترش پیدا کنند و در نقاط مختلف مستقر شوند، قطعاً استقبال مردم نیز افزایش خواهد یافت.
وی بر ضرورت ایجاد پایگاههای انتقال خون در شهرستانها تأکید کرد و گفت: در شهرستانهایی که امکان ایجاد پایگاه ثابت وجود دارد باید این اقدام انجام شود و در مناطقی که چنین امکانی فراهم نیست، راهاندازی مراکز سیار خونگیری میتواند دسترسی سریع و آسان مردم را فراهم کند.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به دیدار سال گذشته با مدیران سازمان انتقال خون، اظهار کرد: پیگیر توافقات این دیدار هستم تا تجهیزات انتقال خون استان توسعه یابد و پرداختی به همکاران این مجموعه بهتر شود.