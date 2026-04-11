شهردار شیراز مطرح کرد؛
خدمترسانی شبانهروزی مدیریت شهری در شرایط خاص جنگی
شهردار شیراز با اشاره به شرایط خاص کشور، از فعالیت شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری خبر داد و تأکید کرد: خدمترسانی به شهروندان و روند توسعه و پیشرفت شیراز حتی در شرایط جنگی نیز بدون وقفه ادامه داشت.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این کلانشهر،افزود: مدیریت شهری شیراز تحت هر شرایطی پای کار شهر و شهروندان است و در جهت رفاه و آسایش مردم و توسعه و پیشرفت کلانشهر شیراز از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در روزهای اخیر گفت: از ابتدای بروز شرایط خاص، ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز تشکیل شد و تمامی مجموعههای خدماتی، عمرانی و پشتیبانی این نهاد با لغو مرخصیها و استقرار کامل نیروها، بهصورت شبانهروزی در خدمت شهروندان بودند تا روند خدمترسانی در شهر بدون وقفه ادامه یابد.
اسدی با تسلیت به هموطنان و قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح، اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیج و نیروی انتظامی که در این مدت با ایستادگی در برابر دشمنان از کشور دفاع کردند و آنان را وادار به عقبنشینی و آتشبس کردند، قدردانی میکنم.
شهردار شیراز افزود: امروز فضای کشور آمیخته با احساسات عمیق مردم و توجه همگان به آینده و توسعه نظام جمهوری اسلامی است و مردم نجیب، صبور و آگاه ایران اسلامی همچنان با بصیرت در صحنه حضور دارند.
اسدی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در روزهای اخیر گفت: مدیریت شهری شیراز از ابتدای بروز شرایط خاص در کشور، ستاد مدیریت بحران را با حضور مدیران ارشد شهرداری تشکیل داد و کمیتههای تخصصی مختلف برای بررسی شرایط و مدیریت امور شهر بهصورت مستمر فعال شدند.
وی با بیان اینکه در این ستاد کمیتههای تخصصی متعددی شکل گرفت، افزود: این کمیتهها در حوزههای مختلف وظیفه بررسی و مدیریت امور شهری را بر عهده داشتند و بهصورت شبانهروزی شرایط شهر را رصد و اقدامات لازم را برنامهریزی و اجرا میکردند.
اسدی ادامه داد: در این مدت مجموعههای مختلف شهرداری، از جمله سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، حوزه خدمات شهری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، معاونت حملونقل و ترافیک، حوزههای فرهنگی و اجتماعی و همچنین بخشهای پشتیبانی، بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی بودند تا نیازهای شهروندان به بهترین شکل پاسخ داده شود.
شهردار شیراز با اشاره به لغو مرخصی کارکنان شهرداری در این ایام گفت: در این مدت تمامی مرخصیهای کارکنان شهرداری لغو شد و نیروهای شهرداری با آمادگی کامل در خدمت شهروندان قرار گرفتند. همچنین نیروهای سازمان آتشنشانی با شیفتهای فشرده و بهصورت ۲۴ ساعته در آمادهباش کامل قرار داشتند.
اسدی افزود: بخشهای مختلف شهرداری، از جمله حوزههای مالی و پشتیبانی، حراست، بازرسی و سایر بخشهای اجرایی نیز در کنار مجموعههای عملیاتی فعالیت داشتند تا مدیریت شرایط و خدمترسانی به شهروندان به بهترین شکل انجام شود.
وی با قدردانی از کارکنان شهرداری شیراز اظهار کرد: کارکنان خدوم شهرداری، آتشنشانان، نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، سبزبانان و مدیران شهری در این ایام با حضور میدانی و تلاش شبانهروزی در کنار مردم بودند و با تمام توان به انجام وظایف خود پرداختند.
شهردار شیراز همچنین به حضور کارکنان شهرداری در نماز جمعه امروز اشاره کرد و گفت: امروز کارکنان خدوم شهرداری در کنار مردم در نماز جمعه حضور پیدا کردند و بار دیگر حمایت و وفاداری خود را نسبت به نظام اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری اعلام کردند.
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مدیریت شهری شیراز در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری شیراز در چهار سال گذشته با رویکرد خدمت صادقانه و کار جهادی تلاش کرده است پروژههای عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهر را با سرعت بیشتری اجرا کند.
وی ادامه داد: در این مدت تلاش کردیم پروژهها و طرحهای شهری نهتنها در زمان مقرر بلکه حتی زودتر از موعد پیشبینیشده به بهرهبرداری برسند و این موضوع در بسیاری از پروژههای شهری محقق شده است.
شهردار شیراز با اشاره به اجرای پروژههای مختلف عمرانی در سطح شهر افزود: پروژههای متعددی در حوزههای مختلف، از جمله زیرساختهای حملونقل، عمران شهری، خدمات شهری و سرمایهگذاری، در سطح شهر تعریف و اجرا شده که بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده و بخشی دیگر در دست اجراست.
اسدی با بیان اینکه مدیریت شهری شیراز در این سالها مسیر توسعه و آبادانی شهر را با جدیت دنبال کرده است، گفت: در حوزه توسعه عمرانی، سرمایهگذاری اقتصادی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین محرومیتزدایی، اقدامات گستردهای انجام شده است.
وی افزود: در این دوره مدیریت شهری، هزاران پروژه در حوزههای مختلف تعریف شده که با اعتبارات قابل توجه در دستور کار قرار گرفته و بخش مهمی از آنها نیز به بهرهبرداری رسیده است.
شهردار شیراز با اشاره به برگزاری مراسمهای متعدد افتتاح پروژهها در سالهای اخیر گفت: در این مدت چندین مرحله افتتاح پروژههای شهری برگزار شد و پروژههای متعددی در حوزههای مختلف، از جمله آسفالت معابر، پروژههای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای شهری و خدمات عمومی، به بهرهبرداری رسید.
اسدی تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری شیراز خود را خادم مردم میداند و باور داریم که جایگاه مدیریت شهری چیزی جز خدمت به مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان نیست.
وی گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز با تمام توان در مسیر توسعه، پیشرفت و آبادانی این کلانشهر گام برمیدارند و امیدواریم با تداوم این تلاشها بتوانیم خدمات شایستهتری به شهروندان ارائه کنیم.