پل راه آهن امین آباد زنجان تا ۱۵ روز آینده ترمیم می شود

به گزارش ایلنا، محسن صادقی در بازدید از پل تخریب شده راه آهن امین آباد زنجان بیان کرد: این پل در راه آهن زنجان به تبریز مورد اصابت موشک های ائتلاف صهیونی - آمریکایی قرار گرفت که از مسیرهای ارتباطی حمل مسافرین و بار بوده و به هیچ عنوان ماهیت نظامی نداشته است.

استاندار زنجان با بیان اینکه زحمتکشان حوزه ریلی و راه آهن بلافاصله بعد از حادثه در محل حضور یافتند، گفت: در حال حاضر امکانات قابل توجهی بسیج شده است تا روند بازسازی و ترمیم پل تسریع شود.

وی با بیان اینکه این نیروها هم اکنون کاملا با روحیه جهادی در حال ترمیم پل هستند، افزود:گزارش ها بیانگر آن است کاری که قرار بود طی ماهها به سرانجام برسد اکنون با تلاش بسیجی و جهادی به سرعت در حال انجام است و این پل حداکثر تا ۱۵ روز آینده ترمیم می شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

صادقی افزود: یکی از فرصت های نهفته در تهدیدات جنگ، همدلی، همبستگی، تلاش و روحیه جهادی است که می توان آن را در بخش های اداری، عمومی و مردمی مشاهده کرد.

وی خاطر نشان کرد: تلاش راهداری، راه آهن و مجموعه بخش های پشتیبانی همه در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی است و از زحمات کارکنان حوزه ریلی، راه آهن، مهندسان، راهداران و مجموعه های مختلف برای برقراری مجدد پل تخریب شده قدردانی می کنیم.

عملیات ترمیم با تمام توان ادامه دارد

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور نیز با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی مسئولان و نیروهای فنی و اجرایی کشور، روند ترمیم و بازسازی پل روستای آمین‌آباد در محور حیاتی زنجان به میانه به‌سرعت در حال انجام است، ادامه داد: از همان لحظات اولیه وقوع این حادثه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و رعایت کامل اصول ایمنی آغاز شد تا ضمن حفظ امنیت منطقه، اختلال ایجاد شده در مسیر ریلی به حداقل برسد.

منوچهر صفری افزود: همدلی و حضور میدانی مسئولان استانی، نشان‌دهنده عزم جدی برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی است، در این ارتباط بی‌تردید چنین اقدامات خصمانه‌ای نه‌تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب انسجام و همبستگی بیشتر مردم و مسئولان می‌شود.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور گفت: مردم همیشه در صحنه بارها نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها، استوارتر از گذشته ایستادگی می‌کنند و از آرمان‌ها و ارزش‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

صفری افزود:این اتفاقات هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلاتی ایجاد کند اما در بلندمدت موجب تقویت زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی کشور خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:در حال حاضر، عملیات ترمیم با تمام توان ادامه دارد و در آینده‌ای نزدیک، این مسیر ریلی مهم، به‌طور کامل و با کیفیتی حتی بهتر از قبل به بهره‌برداری خواهد رسید.

اخذ اعتبار برای ترمیم زیرساخت های تخریب شده در زنجان

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در بازدید از پل ریلی تخریب شده امین آباد، ادامه داد: این پل یکی از پل های قوسی اجرا شده برای راه آهن زنجان به تبریز است که در حمله هوایی دشمن سه دهنه آن مورد تخریب قرار گرفت.

سیدجمال موسوی افزود: این پروژه به دلیل آنکه با سیستم قوسی اجرا شده و دهنه و ارتفاع زیادی دارد نیاز است که مجموعه راه آهن با سیستم فنی وارد کار شوند تا این پروژه به سرعت ترمیم و وارد فاز عملیاتی شود.

موسوی خسارت وارده به پل ریلی امین آباد زنجان را تخریب سه دهنه آن اعلام کرد و افزود: امیدواریم با تمهیدات راه آهن شمالغرب از قبیل استفاده از مصالح آماده به سرعت مشکل حل شود تا بتوانیم این خط ریلی را حداکثر تا ۱۵ روز آینده آماده سازی کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خسارت وارده به پل از طریق کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهد شد، گفت: علاوه بر آن از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهد شد تا بتوانیم اعتبارات مناسبی را برای ادامه و اتمام آنها دریافت کنیم.

